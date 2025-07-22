Беспрозванных: по дизельному топливу мы практически самые дешевые в стране

Губернатор напомнил о переговорах по снижению цен на АЗС «Лукойла» для жителей региона. Акция была запущена с 8 июля и, по словам Беспрозванных, в первые два дня «были накладки», когда акция накладывалась на другие специальные предложения компании. «В течение двух-трех дней мне отчитались, что произошло снижение цены для калининградцев. Я посмотрел статистику, цена дизельного топлива, в целом если говорить по максимальной скидке, где-то 67,35 ₽ Дизельное топливо с учетом того, о чем мы договорились — одно из самых дешевых в России, если не самое дешевое», — рассказал губернатор.