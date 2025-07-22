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В Омске выбрали новых перевозчиков для городских маршрутов

Мэрия Омска подвела итоги конкурса на право обслуживания нескольких автобусных маршрутов.

Контракты заключены с несколькими перевозчиками, часть из которых ранее уже работала в городе.

По информации администрации, на маршрутах № 39, 69 и 72, где раньше ездили автобусы компании «А1», теперь будет работать индивидуальный предприниматель Александр Кирилов. За выполнение перевозок по маршрутам № 39 и 72 он получит 19,2 тысячи рублей, а за маршрут № 69 — 12,7 тысячи.

Компания «Альянс» продолжит возить пассажиров по маршрутам № 59 и 66. Сумма контракта составила 16,8 тысячи рублей.

ООО «ТК Автоград» останется на маршруте № 58 — стоимость этого контракта составила 6,5 тысячи рублей.

Кроме того, маршрут № 20 и дальше будет обслуживать компания «Омстар». Сумма выплаты составит 20,6 тысячи рублей.