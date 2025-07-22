В Омске выбрали новых перевозчиков для городских маршрутов

По информации администрации, на маршрутах № 39, 69 и 72, где раньше ездили автобусы компании «А1», теперь будет работать индивидуальный предприниматель Александр Кирилов. За выполнение перевозок по маршрутам № 39 и 72 он получит 19,2 тысячи рублей, а за маршрут № 69 — 12,7 тысячи.