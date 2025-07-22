Губернатор рассказал о планах сохранить трамвай в Калининграде

Трамваи — хороший вид транспорта и в Калининграде его нужно сохранить. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал 22 июля во время прямой линии. Глава региона отметил, что сегодня часть трамваев в городе обновлены, оставшиеся находятся на ходу, но также требуют обновления.