Губернатор рассказал о планах сохранить трамвай в Калининграде

Трамваи — хороший вид транспорта и в Калининграде его нужно сохранить. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал 22 июля во время прямой линии. Глава региона отметил, что сегодня часть трамваев в городе обновлены, оставшиеся находятся на ходу, но также требуют обновления.
— В целом нужно обновлять трамвайную инфраструктуру города. Линии, по которым ходит трамваи, устарели. Здесь нужен взвешенный подход. — говорит глава региона. — Задача номер один — сохранить существующую трамвайную сеть. То есть существующие два маршрута будут сохранены. Задача администрации Калининграда — посмотреть на развитие трамвайной сети. Отказываться от трамвая мы не будем.