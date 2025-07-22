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Губернатор рассказал о планах сохранить трамвай в Калининграде

Задача номер один сегодня — сохранить существующую травм сеть.

Трамваи — хороший вид транспорта и в Калининграде его нужно сохранить. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал 22 июля во время прямой линии. Глава региона отметил, что сегодня часть трамваев в городе обновлены, оставшиеся находятся на ходу, но также требуют обновления.

— В целом нужно обновлять трамвайную инфраструктуру города. Линии, по которым ходит трамваи, устарели. Здесь нужен взвешенный подход. — говорит глава региона. — Задача номер один — сохранить существующую трамвайную сеть. То есть существующие два маршрута будут сохранены. Задача администрации Калининграда — посмотреть на развитие трамвайной сети. Отказываться от трамвая мы не будем.