На Минск приходится почти половина товарооборота общепита Беларуси

Полугодие мы закончили достаточно хорошо и, учитывая все предыдущие периоды — я имею ввиду с 2021 по 2025 год, — товарооборот общественного питания постоянно прирастал. На сегодняшний день мы имеем следующие цифры: полугодие мы закончили с темпом 105,8% к аналогичному периоду предыдущего года.