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На Минск приходится почти половина товарооборота общепита Беларуси

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Темп роста товарооборота общественного питания в Минске за полугодие составил 105, 8% к аналогичному периоду предыдущего года, рассказала во время пресс-конференции начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

Источник: Sputnik.by

Полугодие мы закончили достаточно хорошо и, учитывая все предыдущие периоды — я имею ввиду с 2021 по 2025 год, — товарооборот общественного питания постоянно прирастал. На сегодняшний день мы имеем следующие цифры: полугодие мы закончили с темпом 105,8% к аналогичному периоду предыдущего года.

сказала Нагорная

Она добавила, что 2024-й год удалось завершить с темпом роста товарооборота 115%. В целом на столицу приходится почти половина республиканского товарооборота общественного питания.

Столица здесь является флагманом и, естественно, с учетом того, что постоянно развивается сфера общественного питания, это дает дополнительный доход в формирование ВРП города Минска.

подчеркнула Нагорная

Она уточнила, что в белорусской столице функционирует свыше 4,5 тысячи объектов общественного питания, из них более 1400 — это кафе и 685 — кофейни.