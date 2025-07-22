На Минск приходится почти половина товарооборота общепита Беларуси

Полугодие мы закончили достаточно хорошо и, учитывая все предыдущие периоды — я имею ввиду с 2021 по 2025 год, — товарооборот общественного питания постоянно прирастал. На сегодняшний день мы имеем следующие цифры: полугодие мы закончили с темпом 105,8% к аналогичному периоду предыдущего года.
Она добавила, что 2024-й год удалось завершить с темпом роста товарооборота 115%. В целом на столицу приходится почти половина республиканского товарооборота общественного питания.
Столица здесь является флагманом и, естественно, с учетом того, что постоянно развивается сфера общественного питания, это дает дополнительный доход в формирование ВРП города Минска.
Она уточнила, что в белорусской столице функционирует свыше 4,5 тысячи объектов общественного питания, из них более 1400 — это кафе и 685 — кофейни.