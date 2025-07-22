За год торговля Узбекистана с другими странами выросла на 16,1%

На начало июля нынешнего года наша страна экспортировала продукции на $16,8 млрд, тогда как на импорт пришлось — $20,1 млрд. В основном узбекистанские товары закупали Россия, Китай и Казахстан. Эти страны также активно поставляли свою продукцию в РУз.