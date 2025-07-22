За год торговля Узбекистана с другими странами выросла на 16,1%

Основными торговыми партнерами республики остаются Китай, Россия и Казахстан. На КНР пришлось более $6,5 млрд, РФ — $6 млрд, РК — $2,2 млрд.
На начало июля нынешнего года наша страна экспортировала продукции на $16,8 млрд, тогда как на импорт пришлось — $20,1 млрд. В основном узбекистанские товары закупали Россия, Китай и Казахстан. Эти страны также активно поставляли свою продукцию в РУз.
За первое полугодие наша страна экспортировала более $6,6 млрд тонн золота. Годовой прирост составил 57,2%. На промтовары пришлось $1,8 млрд, продовольствие — $1,2 млрд.
Если говорить об импорте, то чаще всего РУз закупала химвещества — $2,6 млрд, промтовары — $3,2 млрд, машины и транспортное оборудование — $6,6 млрд.