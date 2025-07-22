Геопортал для управления инвестициями запустили в Узбекистане

Какая информация размещена на портале
К 22 июля на портале есть информация о 23 тыс. госучреждениях, среди них 11,2 тыс. школ, 6,8 тыс. детских садов, 3,6 тыс. медучреждений и 879 спортивных объектов.
Портал поможет сделать инвестиции в школы, детские сады, больницы и другие соцобъекты более прозрачными, эффективными и удобными.
Какими функции предлагает геопортал
Пользователям портала могут ознакомиться с демографическими и климатическими прогнозами, сравнить регионы по доступности инфраструктуры.
Портал уже позволил определить уровень снабжения водой, обеспечения интернетом в школах и прочих учреждениях.
При сборе информации выяснилось, что уровень обеспечения централизованным водоснабжением в школах составляет 52%, в медучреждениях — 70%.
Граждане также могут вносить уточнения в данные — это помогает создать реальную картину на местах и учитывать мнения людей при планировании госинвестиций.
Сообщать информацию о состоянии соцобъектов можно через Telegram-бот «Реал холат».
Руководитель группы группы Delivery Unit (разработчик платформы) Азиза Умарова рассказала, что информация для портала была собрана с нуля.
Проект не стоил бюджету ни копейки. Понадобился только мощный компьютер. При его реализации не потребовалось ни грантов, ни кредитов, ни прочих финансовых доноров.
Она также поблагодарила главу администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву за практическую помощь в разработке портала и призвала сограждан активно делиться новой информацией о соцобъектах.
Как планируют развивать проект
До октября 2025 года на платформе запустят функцию общественного мониторинга и оценки программы «Чистые руки». Она направлена на повышение санитарно-гигиенических стандартов в школах, детских садах и поликлиниках.
Портал может стать важным инструментом для планирования государственных инвестиций, позволяя формировать программы на основе реальных потребностей граждан и текущего состояния инфраструктуры.
Кроме того, платформу интегрируют с OneID, это позволит оставлять отзыв по всем объектам социальной инфраструктуры.