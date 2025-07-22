Школы Омской области получили 51 новый автобус

Во вторник, 22 июля, губернатор Виталий Хоценко передал образовательным учреждениям 51 новый автобус. Транспорт распределён между 30 муниципальными районами и городом Омском. Церемония прошла в рамках подготовки школ к новому учебному году. В мероприятии также приняли участие председатель Законодательного собрания Александр Артёмов и представители регионального правительства.
По словам губернатора, одна из ключевых задач — подготовка всей образовательной инфраструктуры к 1 сентября. Специализированным транспортом в регионе ежедневно пользуются свыше 16 тысяч школьников из сёл и отдалённых микрорайонов Омска.
Все переданные автобусы соответствуют современным требованиям безопасности. В составе партии:
22 автобуса ПАЗ на 24 места;
19 автобусов ГАЗ на 12 мест;
1 УАЗ на 15 мест;
5 автобусов ГАЗ и 4 УАЗа — в северной комплектации.
Каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости, проблесковыми маячками, огнетушителями и аптечками. Благодаря новому транспорту обеспечить подвоз к школам смогут ещё для 1400 детей. До конца 2025 года в область поступят ещё 153 школьных автобуса.
Губернатор осмотрел машины и пообщался с водителями. Он отметил, что обеспечение безопасного и своевременного подвоза детей — один из приоритетов работы власти.
«Мы делаем все возможное, чтобы дети независимо от места проживания — в крупном городе или отдалённом населенном пункте — учились в безопасных и комфортных условиях, участвовали в олимпиадах и конкурсах, посещали культурные события и расширяли кругозор», — сказал Виталий Хоценко.