Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школы Омской области получили 51 новый автобус

В Омской области продолжается обновление школьного автопарка.

Во вторник, 22 июля, губернатор Виталий Хоценко передал образовательным учреждениям 51 новый автобус. Транспорт распределён между 30 муниципальными районами и городом Омском. Церемония прошла в рамках подготовки школ к новому учебному году. В мероприятии также приняли участие председатель Законодательного собрания Александр Артёмов и представители регионального правительства.

По словам губернатора, одна из ключевых задач — подготовка всей образовательной инфраструктуры к 1 сентября. Специализированным транспортом в регионе ежедневно пользуются свыше 16 тысяч школьников из сёл и отдалённых микрорайонов Омска.

Все переданные автобусы соответствуют современным требованиям безопасности. В составе партии:

22 автобуса ПАЗ на 24 места;

19 автобусов ГАЗ на 12 мест;

1 УАЗ на 15 мест;

5 автобусов ГАЗ и 4 УАЗа — в северной комплектации.

Каждая машина оборудована системой ГЛОНАСС, тахографами, ограничителями скорости, проблесковыми маячками, огнетушителями и аптечками. Благодаря новому транспорту обеспечить подвоз к школам смогут ещё для 1400 детей. До конца 2025 года в область поступят ещё 153 школьных автобуса.

Губернатор осмотрел машины и пообщался с водителями. Он отметил, что обеспечение безопасного и своевременного подвоза детей — один из приоритетов работы власти.

«Мы делаем все возможное, чтобы дети независимо от места проживания — в крупном городе или отдалённом населенном пункте — учились в безопасных и комфортных условиях, участвовали в олимпиадах и конкурсах, посещали культурные события и расширяли кругозор», — сказал Виталий Хоценко.