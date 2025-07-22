Школы Омской области получили 51 новый автобус

«Мы делаем все возможное, чтобы дети независимо от места проживания — в крупном городе или отдалённом населенном пункте — учились в безопасных и комфортных условиях, участвовали в олимпиадах и конкурсах, посещали культурные события и расширяли кругозор», — сказал Виталий Хоценко.