Строительство нового лагеря в «Артеке»: Попова оценила соблюдение норм

В совещании приняли участие представители заказчика, проектировщики и застройщики.
«В ходе совещания обсудили замечания по: проектным решениям пищеблока, столовой, учебных классов; размещению жилых помещений и оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил; по конструктивным решениям, допускающим влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.
Также обсуждались вопросы соблюдения требований к условиям доступности помещений и оборудования для маломобильных групп населения и предложения по завершению монтажных и пуско-наладочных работ системы вентиляции, оборудованию учебных помещений и санитарных узлов.
В июне Минстрой России сообщил, что лагерь «Солнечный» в «Артеке» уже достроен и готов к приему детей. Общая площадь двух корпусов, рассчитанных на 1000 мест, составляет более 40 тысяч квадратных метров. На каждом здании создана эксплуатируемая кровля, предназначенная для малоподвижных игр, дневных сборов, линеек и отдыха. Особое внимание уделено благоустройству территории: обновлены набережные, созданы новые прогулочные зоны и зоны отдыха.