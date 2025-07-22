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Строительство нового лагеря в «Артеке»: Попова оценила соблюдение норм

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости Крым. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела рабочую встречу и совещание по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при строительстве лагеря «Солнечный» в Международном детском центре «Артек», сообщает пресс-служба ведомства.

В совещании приняли участие представители заказчика, проектировщики и застройщики.

«В ходе совещания обсудили замечания по: проектным решениям пищеблока, столовой, учебных классов; размещению жилых помещений и оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил; по конструктивным решениям, допускающим влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.

Также обсуждались вопросы соблюдения требований к условиям доступности помещений и оборудования для маломобильных групп населения и предложения по завершению монтажных и пуско-наладочных работ системы вентиляции, оборудованию учебных помещений и санитарных узлов.

В июне Минстрой России сообщил, что лагерь «Солнечный» в «Артеке» уже достроен и готов к приему детей. Общая площадь двух корпусов, рассчитанных на 1000 мест, составляет более 40 тысяч квадратных метров. На каждом здании создана эксплуатируемая кровля, предназначенная для малоподвижных игр, дневных сборов, линеек и отдыха. Особое внимание уделено благоустройству территории: обновлены набережные, созданы новые прогулочные зоны и зоны отдыха.