Строительство нового лагеря в «Артеке»: Попова оценила соблюдение норм

В июне Минстрой России сообщил, что лагерь «Солнечный» в «Артеке» уже достроен и готов к приему детей. Общая площадь двух корпусов, рассчитанных на 1000 мест, составляет более 40 тысяч квадратных метров. На каждом здании создана эксплуатируемая кровля, предназначенная для малоподвижных игр, дневных сборов, линеек и отдыха. Особое внимание уделено благоустройству территории: обновлены набережные, созданы новые прогулочные зоны и зоны отдыха.