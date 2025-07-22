Московская кинокомпания снимет 10-серийную сагу про АВТОВАЗ

«Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма, — рассказал Александр Островерх-Кванчиани. — Зритель узнает ключевые моменты развития современной России глазами простых заводчан, врачей, силовиков, чиновников».