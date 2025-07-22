СМИ: Индия в сентябре снимет с эксплуатации МиГ-21

После более чем шестидесятилетней службы, в течение которой МиГ-21 принимали участие во всех крупных конфликтах в Индии, в сентябре они отправятся на заслуженный отдых, говорится в статье. Сейчас МиГ-21 входят в состав 23-й эскадрильи, также известной как «Пантеры», и находятся на авиабазе Нал в Раджастане.
Истребители МиГ-21 советского производства были первыми сверхзвуковыми самолетами, которые обеспечили Индии преимущество в воздухе в 1960-х и 70-х годах. В частности, они ограниченно применялись в индо-пакистанской войне 1965 года, а далее во многих военных конфликтах, включая Каргильскую войну 1999 года и войну за независимость Бангладеш 1971 года. Примечательно, что этот самолет также использовался во время авиаудара Balakot в 2019 году по лагерям террористов в Пакистане. Тогда в ходе операции был сбит один МиГ-21, что привело к пленению командира авиакрыла Абхи Нандана, напоминает издание.
Ни один другой истребитель не связан с ВВС Индии так же долго, как МиГ-21. Эти самолеты принимали участие во всех боевых действиях с 1965 года и до операции «Синдур» и за это время в той или иной форме повлияли на карьеру практически каждого индийского летчика-истребителя. Это будет эмоциональное прощание с легендой индийского неба.
По сведениям издания, нынешний начальник штаба ВВС Индии Арджан Сингх тоже недавно управлял МиГ-21. На прощание с самолетами приедут представители руководства ВВС Индии и ветераны авиации, говорится в статье.
Индия получила 946 истребителей МиГ-21 различных модификаций, причем некоторые самолеты были построены по советской лицензии на индийских предприятиях. В Министерстве обороны Индии уточнили, что на смену МиГ-21 придут легкие боевые самолеты LCA Mark 1A индийского производства.