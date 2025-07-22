СМИ: Индия в сентябре снимет с эксплуатации МиГ-21

Истребители МиГ-21 советского производства были первыми сверхзвуковыми самолетами, которые обеспечили Индии преимущество в воздухе в 1960-х и 70-х годах. В частности, они ограниченно применялись в индо-пакистанской войне 1965 года, а далее во многих военных конфликтах, включая Каргильскую войну 1999 года и войну за независимость Бангладеш 1971 года. Примечательно, что этот самолет также использовался во время авиаудара Balakot в 2019 году по лагерям террористов в Пакистане. Тогда в ходе операции был сбит один МиГ-21, что привело к пленению командира авиакрыла Абхи Нандана, напоминает издание.