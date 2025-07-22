Тэрэбуркэ: мы стимулируем не занятость, а производство презентаций

В Молдове продолжают реализовываться различные государственные и международные проекты, распределяются гранты и дотации, однако средства нередко попадают не в руки специалистов, а к тем, кто «умеет писать отчеты и делать презентации». Это искажает цели и стимулирует пустую активность вместо реального развития. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал экономист Дмитрий Тэрэбуркэ.
Проект «Первое жилье» стал примером провала. Ставка выросла на 2,5%, что означает переплату в десятки тысяч евро за квартиру. Правительство не предусмотрело механизмов защиты, хотя называло проект «долгосрочной поддержкой молодых семей». Многие молодые семьи оказались с неликвидной собственностью и неподъемным долгом.
Экономист считает, что программа нуждается в срочном реформировании. По его мнению, нужно отвязать ее от базовой ставки, вернуть фиксированные условия и возобновить поддержку социально значимых кредитов.
ЕС не волшебная таблетка. Без молодежи Молдову не спасти, и действовать нужно вместе с ней, а не ради нее.
Ранее участники программы «Первое жилье» потребовали от правительства срочных мер в связи с резким повышением процентных ставок по кредитам, в подписанной ими петиции говорилось, что повышение выплат станет непосильной нагрузкой. Подписавшиеся требовали от властей️ частичной компенсации ежемесячных выплат (на 30−50%) сроком на год, ️установления временного максимального порога процентной ставки или переход на фиксированную ставку на период 12−24 месяцев и ️пересмотра методики расчета плавающих ставок, чтобы их рост был более предсказуемым.
Министр экономики Дойна Нистор заявила, что правительство не видит необходимости оказания помощи взявшим кредиты. По ее словам, ставка увеличилась из-за внешних обстоятельств и не зависит ни от правительства, ни от Нацбанка: это «математическая формула, привязанная к условиям рынка».