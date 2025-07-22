В Екатеринбурге построят логистический центр за 12 миллиардов рублей

— 3 миллиона товаров в день будут обрабатываться на складе после его расширения и поступать к потребителям, — подчеркнул во время выступления врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. — Как только комплекс заработает в полную мощность, то будет создано порядка 6−7 тысяч рабочих мест.