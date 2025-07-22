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В Екатеринбурге построят логистический центр за 12 миллиардов рублей

На нем будет обрабатываться до 3 млн товаров в день.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге открылся новый склад крупного российского маркетплейса, расположенный по адресу Перспективная, 12/2. Посылки там начали принимать с 30 июня 2025 года, однако торжественное открытие склада состоялось лишь 22 июля.

На церемонии присутствовал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. В ходе нее он подписал соглашение о строительстве второй очереди склада. После окончания всех работ общая площадь объекта увеличится до 230 тысяч квадратных метров.

— 3 миллиона товаров в день будут обрабатываться на складе после его расширения и поступать к потребителям, — подчеркнул во время выступления врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. — Как только комплекс заработает в полную мощность, то будет создано порядка 6−7 тысяч рабочих мест.

Для ускорения работы на складе скоро появятся «умные помощники» — два автоматических робота-сортировщика. Они смогут обрабатывать до 400 тысяч посылок в сутки.

Сейчас площадь склада составляет 158 тысяч квадратных метров. Там хранится около 120 миллионов единиц товара. По словам главного исполнительного директора РВБ (Wildberries & Russ) Роберта Мирзояна, суммарный объем инвестиций в логистический проект составил около 12 миллиардов рублей.

Ожидается, что складской комплекс позволит существенно сократить время доставки по всему Уралу и до ближайших к нему субъектов.

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