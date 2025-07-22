Основание новой станции метро на площади Свободы проверяют на прочность

Нижегородцам показали, как идет строительство станции метро «Площадь Свободы». Сейчас специалисты проверяют прочность грунтоцементного основания, на котором будет возведена новая платформа. Об этом сообщил телеграм канал «Метро НН».
Для стабилизации почвы использована технология Jet Grouting (струйная цементация). Уже залито 5300 свай, формирующих устойчивую подземную конструкцию. Чтобы убедиться в надежности основания, инженеры «вдавливают» измерительные зонды между сваями, а затем нагружают их гидравлическими домкратами, фиксируя уровень деформации.
В ближайшее время специалисты проверят на прочность сами сваи, которые держат конструкцию будущей станции, а также грунт межу ними.