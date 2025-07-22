Основание новой станции метро на площади Свободы проверяют на прочность

Для стабилизации почвы использована технология Jet Grouting (струйная цементация). Уже залито 5300 свай, формирующих устойчивую подземную конструкцию. Чтобы убедиться в надежности основания, инженеры «вдавливают» измерительные зонды между сваями, а затем нагружают их гидравлическими домкратами, фиксируя уровень деформации.