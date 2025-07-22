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Новый дизайн-проект пешеходной зоны в центре Новосибирска подготовят в этом году

МКУ «Управление дорожного строительства» выступило заказчиком в организации открытого конкурса на право произвести актуализацию дизайн-проекта пешеходной зоны ул. Ленина в центре Новосибирска. Начальная цена установлена в размере 9,7 млн руб.

«Общая площадь учета концепции — 30,9 га с границами работ от площади им. Ленина до проспекта Димитрова и учетом примыкающих улиц. Площадь актуализации дизайн-проекта, включая пешеходную часть ул. Ленина и площади им. Ленина — 9,74 га», — говорится в конкурсной документации.

По словам мэра Максима Кудрявцева, подрядчику, в числе прочего, предстоит предусмотреть формирование площади у кинотеатра «Победа» и Театральной площади на пересечении ул. Ленина и Революции. «Все должно быть в едином стиле, выполнимо и экономически обосновано», — отметил он.

Заявки на конкурс будут поданы до 7 августа. Дизайн-проект подрядчик подготовит к концу 2025 года. Как писал «Ъ-Сибирь», постановление о создании пешеходной зоны на участке от пл. Ленина до пр. Димитрова господин Кудрявцев подписал в апреле этого года.