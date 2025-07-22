Новый дизайн-проект пешеходной зоны в центре Новосибирска подготовят в этом году

Заявки на конкурс будут поданы до 7 августа. Дизайн-проект подрядчик подготовит к концу 2025 года. Как писал «Ъ-Сибирь», постановление о создании пешеходной зоны на участке от пл. Ленина до пр. Димитрова господин Кудрявцев подписал в апреле этого года.