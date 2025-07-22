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Число самозанятых в Узбекистане выросло на 56% за год

На 1 июля 2025 года в Узбекистане насчитывалось более 5,5 млн зарегистрированных самозанятых. Их число увеличилось на 56% за год, сообщил Налоговый комитет РУз.

Источник: Курсив

Больше всего самозанятых (более 2,2 млн человек) оказывают бытовые услуги. Еще 1,5 млн узбекистанцев с таким статусом работают в сельском хозяйстве.

Число таксистов с начала года выросло на 184,2 тыс. человек и достигло 777,1 тыс.

Самыми быстрыми темпами росло число самозанятых в секторе информационных и коммуникационных технологий. За год их число увеличилось на 92,3% и достигло 168,2 тыс. человек.

В региональном разрезе лидирует Самаркандская область, где такой статус получили 593,2 тыс. жителей. На втором месте расположился Ташкент с 584,6 тыс. На третьем — Ташкентская область с 538,8 тыс.