Кинокомпания из Москвы снимет сериал про АВТОВАЗ

В Самарской области кинокомпания из Москвы «Нью Синема Дистрибьюшин» планируют снять сериал про АВТОВАЗ. Многосерийную сагу хотят продлить на три сезона.
Детали проекта обсудили во время встречи с зампредом областного правительства, министром экономического развития и инвестиций Павлом Финком. Сериал расскажет о событиях с середины 80-х годов через личные истории героев.
— Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма, — отметил продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани.
Создатели сериала будут опираться на реальные истории. Сейчас компания работает над пилотным выпуском, сценаристы продолжают погружаться в историю региона. К работе хотят привлекать преимущественно местных актеров.
— Кино — это бизнес, и каждый такой проект стимулирует развитие смежных отраслей, туризма, креативного сектора, а также создание рабочих мест и условий для самореализации молодежи, — перечислил Павел Финк.
Напомним, поддержка бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприниматели также могут получить консультацию в региональных центрах «Мой бизнес».