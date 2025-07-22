Кинокомпания из Москвы снимет сериал про АВТОВАЗ

— Мы расскажем историю не только уникальнейшего предприятия, но и всего региона, а значит, и всей страны той эпохи. В первую очередь, это история про людей, про семьи, про слом мироощущения и строительство нового миропорядка в стране так и не победившего социализма, — отметил продюсер и руководитель кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани.