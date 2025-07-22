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За полгода ВВП Узбекистана вырос на 7,2%

По итогам января-июня нынешнего года объем ВВП Узбекистана составил 807,9 трлн сумов. За год показатель вырос на 7,2%, сообщил Нацкомстат.

Источник: unsplash

Промышленная отрасль в республике выросла на 6,6%, что обеспечило прирост ВВП на 1,6 процентных пункта (п.п.).

Сельское, лесное и рыбное хозяйство увеличилось на 4%. Вклад отрасли в узбекистанскую экономику составил 0,6 п.п.