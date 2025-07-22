Три отеля стоимостью миллиард рублей возводят в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону реализуется несколько проектов по строительству отелей на общую сумму в 1 миллиард рублей. Кроме того, на улице Седова возводится многоэтажная гостиница «Парус удачи» с парковкой (300 млн рублей), а на улице Текучева — отель «Мартон Сезоны» (200 млн рублей).