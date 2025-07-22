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Три отеля стоимостью миллиард рублей возводят в Ростове-на-Дону

Самый масштабный из них — «Бутик-отель Парамоновъ» на улице Никольской, стоимостью 500 млн рублей.

Три отеля стоимостью миллиард рублей возводят в Ростове-на-Дону. Самый масштабный из них — «Бутик-отель Парамоновъ» на улице Никольской, стоимостью 500 млн рублей.

Об этом сообщает РБК. Юг со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В Ростове-на-Дону реализуется несколько проектов по строительству отелей на общую сумму в 1 миллиард рублей. Кроме того, на улице Седова возводится многоэтажная гостиница «Парус удачи» с парковкой (300 млн рублей), а на улице Текучева — отель «Мартон Сезоны» (200 млн рублей).

Завершение строительства «Паруса удачи» и «Мартон Сезоны» планировалось до конца 2024 года.