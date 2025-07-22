В аэропорту Сочи задержаны в общей сложности 35 рейсов, 2 отменены

С утра 22 июля в международном аэропорту Сочи наблюдались массовые задержки и отмены рейсов как на вылет, так и на прилет. Согласно данным онлайн-табло на 09.00 по московскому времени, 16 рейсов не вылетели вовремя, 21 рейс прибыл с опозданием, а ещё пять вовсе были отменены. Авиасообщение с десятками городов оказалось нарушено. Днем ситуация продолжилась.