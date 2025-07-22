В аэропорту Сочи задержаны в общей сложности 35 рейсов, 2 отменены

С утра 22 июля в международном аэропорту Сочи наблюдались массовые задержки и отмены рейсов как на вылет, так и на прилет. Согласно данным онлайн-табло на 09.00 по московскому времени, 16 рейсов не вылетели вовремя, 21 рейс прибыл с опозданием, а ещё пять вовсе были отменены. Авиасообщение с десятками городов оказалось нарушено. Днем ситуация продолжилась.
По данным онлайн-табло на 15.18, в аэропорту Сочи задерживаются на вылет 12 рейсов, один отменён (в Стамбул). На прилёт задержаны 23 рейса, отменён вылет из Пскова.
В пресс-службе аэропорта объяснили, что масштабные отклонения от расписания произошли из-за ограничений в воздушном пространстве и последствий технических сбоев, случившихся накануне в московском авиаузле. Накануне Федеральное агентство воздушного транспорта временно приостанавливало работу четырёх столичных аэропортов. Хотя эти ограничения к утру вторника были сняты, влияние на графики рейсов по всей стране, в том числе в Сочи, сохраняется.
Тем не менее рейсы в аэропорту Сочи обслуживаются по мере готовности и прибытия воздушных судов. По словам представителей воздушной гавани, на территории терминала не наблюдается большого скопления пассажиров. Пассажирам, ожидающим своих рейсов, предоставляются все необходимые услуги.