В Перми началось строительство нового участка улицы Строителей

Новый этап включает строительство новой дороги и реконструкцию путепровода по шоссе Космонавтов. Завершение работ на участке планируется в 2028 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
На участке строительства новой дороги подрядчик переустраивают инженерные коммуникации: канализацию, водоснабжение, газопровод и теплосеть. Параллельно ведется строительство основания будущей дороги — всех ее конструктивных слоев. Проектом также предусмотрено устройство тротуаров и велодорожек, установка освещения, водоотводной системы с проезжей части и новой ливневой канализации.
Вдоль новой дороги появится семь новых остановочных площадок с павильонами, из них шесть будут сделаны для перспективных автобусных маршрутов. Остановку «Манеж Спартак» обновят, а также установят аналогичную на другой стороне шоссе Космонавтов. Вдаль дороги появятся шумозащитные экраны — в районе жилой застройки и у школы № 120, под них уже устанавливают фундамент. С трассы обустроят несколько съездов — на у. Малкова, Вавилова, Рабочую, а также развязку в районе пересечения с шоссе Космонавтов и отворот на «Морион».
Началась подготовка к реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов. «Увеличим высоту моста больше чем в 2 раза — с 2,2 до 5,5 метров, а ширину — с 4 до 6 полос. После реконструкции путепровод станет доступен для проезда под ним не только легкового транспорта, но и габаритного», — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.