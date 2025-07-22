В Перми началось строительство нового участка улицы Строителей

Вдоль новой дороги появится семь новых остановочных площадок с павильонами, из них шесть будут сделаны для перспективных автобусных маршрутов. Остановку «Манеж Спартак» обновят, а также установят аналогичную на другой стороне шоссе Космонавтов. Вдаль дороги появятся шумозащитные экраны — в районе жилой застройки и у школы № 120, под них уже устанавливают фундамент. С трассы обустроят несколько съездов — на у. Малкова, Вавилова, Рабочую, а также развязку в районе пересечения с шоссе Космонавтов и отворот на «Морион».