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Волгоградский аэропорт затуманили: появилась система туманообразования

В пресс-службе аэропорта обещают: теперь станет прохладнее.

Волгоградский аэропорт внедрил климатическую инновацию, которая превращает летний зной в комфортную прохладу. На главной аллее терминалов установлены высокотехнологичные туманообразующие установки, создающие эффект природного оазиса.

Принцип работы этих устройств напоминает природный механизм: вода, проходя через специальные форсунки, дробится на микроскопические частицы размером всего 5−10 микрон, формируя легкое облако освежающего тумана.

Этот «воздушный кондиционер» не просто понижает температуру на 10−15 градусов, но и выполняет функцию природного фильтра, задерживая частицы пыли и аллергенов, — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Особенность системы — ее экологичность: расход воды минимален, а эффект охлаждения достигается за счет естественного процесса испарения. Пассажиры отмечают, что теперь даже в пик жары переход между терминалами стал приятной прогулкой, а не испытанием.