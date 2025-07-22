Волгоградский аэропорт затуманили: появилась система туманообразования

Волгоградский аэропорт внедрил климатическую инновацию, которая превращает летний зной в комфортную прохладу. На главной аллее терминалов установлены высокотехнологичные туманообразующие установки, создающие эффект природного оазиса.
Принцип работы этих устройств напоминает природный механизм: вода, проходя через специальные форсунки, дробится на микроскопические частицы размером всего 5−10 микрон, формируя легкое облако освежающего тумана.
Этот «воздушный кондиционер» не просто понижает температуру на 10−15 градусов, но и выполняет функцию природного фильтра, задерживая частицы пыли и аллергенов, — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.
Особенность системы — ее экологичность: расход воды минимален, а эффект охлаждения достигается за счет естественного процесса испарения. Пассажиры отмечают, что теперь даже в пик жары переход между терминалами стал приятной прогулкой, а не испытанием.