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Предпринимателям в Гагаузии обещают гранты на стартапы

КОМРАТ, 22 июл — Sputnik. Гагаузские предприниматели смогут получить гранты из бюджета автономии, внедрение соответствующей программы началось с 21 июля.

Источник: Sputnik.md

Как было отмечено, приоритетом в текущем году является поддержка новых и действующих бизнесов, зарегистрированных в Гагаузии и работающих в сфере туризма и гостиничного хозяйства.

Максимальная сумма гранта не превышает 200 000 леев (около 10 тысяч евро).

Стартапы получат до 80% бюджета проекта, действующие компании — до 60%. Главным условием является создание как минимум двух рабочих мест.

Денежные средства на эти цели в размере 2,4 миллиона леев выделены из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии.