Предпринимателям в Гагаузии обещают гранты на стартапы

Как было отмечено, приоритетом в текущем году является поддержка новых и действующих бизнесов, зарегистрированных в Гагаузии и работающих в сфере туризма и гостиничного хозяйства.
Максимальная сумма гранта не превышает 200 000 леев (около 10 тысяч евро).
Стартапы получат до 80% бюджета проекта, действующие компании — до 60%. Главным условием является создание как минимум двух рабочих мест.
Денежные средства на эти цели в размере 2,4 миллиона леев выделены из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии.