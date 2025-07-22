Перенос Ростовского порта на левый берег завершат к концу 2027 года

В 2025 году будет подготовлена проектно-сметная документация. Проект реализуется в два этапа за счет собственных средств порта с общим объемом инвестиций 1,5 млрд рублей. Перенос первого грузового района начался еще в 2022 году. Новый портовый комплекс на левом берегу оснастят современным оборудованием для повышения конкурентоспособности среди судоходных компаний.
«Один из наиболее знаковых проектов — это перенос морского порта у нас из центра Ростова-на-Дону на левый берег реки Дон», — подчеркнул Слюсарь.
Инициатива обсуждается с 2017 года. В рамках проекта планируется построить новые причалы общей протяженностью 733 метра и перегрузочные площадки. Ранее, в начале 2025 года, реализацию временно откладывали из-за корректировки планов.