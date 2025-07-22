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Перенос Ростовского порта на левый берег завершат к концу 2027 года

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил новые сроки масштабного проекта по переносу мощностей АО «Ростовский порт» из центра донской столицы на левый берег Дона. Работы планируется завершить к концу 2027 года, тогда как ранее их окончание намечалось на февраль—март 2026 года. Об этом глава региона сообщил в интервью ТАСС.

В 2025 году будет подготовлена проектно-сметная документация. Проект реализуется в два этапа за счет собственных средств порта с общим объемом инвестиций 1,5 млрд рублей. Перенос первого грузового района начался еще в 2022 году. Новый портовый комплекс на левом берегу оснастят современным оборудованием для повышения конкурентоспособности среди судоходных компаний.

«Один из наиболее знаковых проектов — это перенос морского порта у нас из центра Ростова-на-Дону на левый берег реки Дон», — подчеркнул Слюсарь.

Инициатива обсуждается с 2017 года. В рамках проекта планируется построить новые причалы общей протяженностью 733 метра и перегрузочные площадки. Ранее, в начале 2025 года, реализацию временно откладывали из-за корректировки планов.