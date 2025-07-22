Перенос Ростовского порта на левый берег завершат к концу 2027 года

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил новые сроки масштабного проекта по переносу мощностей АО «Ростовский порт» из центра донской столицы на левый берег Дона. Работы планируется завершить к концу 2027 года, тогда как ранее их окончание намечалось на февраль—март 2026 года. Об этом глава региона сообщил в интервью ТАСС.