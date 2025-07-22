Привести в порядок три зеленые зоны обязала прокуратура мэра Воронежа

Проверку состояния зеленых зон провела Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура. Речь идет о парке «Оазис», сквере «Лесная сказка» и лесопарке на улице 45 Стрелковой дивизии. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на территориях были свалены остатки деревьев после избирательной вырубки, также обнаружились следы от локальных возгораний, да и вообще парк, сквер и лесопарк были завалены мусором.