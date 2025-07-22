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Привести в порядок три зеленые зоны обязала прокуратура мэра Воронежа

Территория парка, лесопарка и сквера, как оказалось, была основательно захламлена. Сейчас все нарушения уже устранили.

Проверку состояния зеленых зон провела Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура. Речь идет о парке «Оазис», сквере «Лесная сказка» и лесопарке на улице 45 Стрелковой дивизии. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на территориях были свалены остатки деревьев после избирательной вырубки, также обнаружились следы от локальных возгораний, да и вообще парк, сквер и лесопарк были завалены мусором.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представление главе Воронежа Сергею Петрину. В данный момент зеленые зоны уже приведены в надлежащий вид.