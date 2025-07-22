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На Международной выставке Aluminium China 2025 обозначили тренды индустрии

Мировой алюминиевой промышленности предрекают революцию. Производство «крылатого металла» за счет инновационных технологий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, будет подчинено новым трендам. В их числе — стремление к углеродной нейтральности со стороны самих производителей, ужесточение экологического и климатического законодательств, экологическая политика бизнеса и запрос потребителей, которые все чаще делают ответственный выбор на полке магазинов. Эти факторы на фоне роста спроса со стороны многих отраслей промышленности превращают «зеленый» алюминий в один из самых востребованных материалов 21 века. Какие изменения ждут производителей и готовы ли они к тому, чтобы предлагать устойчивые решения по всей цепочке поставок уже сегодня, — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Мировой алюминиевой промышленности предрекают революцию. Производство «крылатого металла» за счет инновационных технологий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, будет подчинено новым трендам. В их числе — стремление к углеродной нейтральности со стороны самих производителей, ужесточение экологического и климатического законодательств, экологическая политика бизнеса и запрос потребителей, которые все чаще делают ответственный выбор на полке магазинов. Эти факторы на фоне роста спроса со стороны многих отраслей промышленности превращают «зеленый» алюминий в один из самых востребованных материалов 21 века. Какие изменения ждут производителей и готовы ли они к тому, чтобы предлагать устойчивые решения по всей цепочке поставок уже сегодня, — в материале «Газеты.Ru».

Алюминий — уникальный металл, который можно перерабатывать бесконечное количество раз и при этом придавать ему самые причудливые формы. Алюминиевая банка, которую вы держите в руках сегодня, в будущем может стать частью истории, отправившись изучать бескрайние просторы космоса в составе сложного летательного аппарата. Это демонстрирует, как современные материалы могут сочетать в себе инновации, экологичность и заботу о нашей планете.

Движение в сторону «зеленого» производства в алюминиевой промышленности можно назвать сформировавшимся трендом. Во многом этот процесс необратим. Реалии таковы, что экологичность производства и низкий углеродный след становятся визитной карточкой для компаний-производителей, повышая тем самым конкурентоспособность их продукции на мировых рынках.

На прошедшей в начале июля международной выставке Aluminium China 2025 об этом говорили многие ее участники. Ведущие производители алюминия, поставщики оборудования, инженеры и исследователи, работающие в области алюминиевой промышленности, видят будущее за «зеленым» алюминием. При этом уже сегодня, предвосхищая тренды, крупнейшие производители, особенно мегазаводы Поднебесной и российский гигант «Русал», инвестируют больше всех в технологии «зеленого» производства.

Каков он — металл будущего?

Термин «зеленый» алюминий чаще всего относится к металлу, при производстве которого главный фокус был сделан на сокращении выбросов углерода и сохранении природных ресурсов. Это может быть первичный (без содержания переработанного лома) металл с выбросами ниже 4 тонн CO₂ на тонну алюминия по областям охвата 1 и 2 (прямые выбросы при производстве и от потребляемой энергии). Также этот термин применим к алюминию с высоким содержанием вторичного сырья. «Зеленым» принято называть и алюминий, произведенный с использованием энергии из возобновляемых источников. Использование такого металла помогает существенно снизить общий уровень выбросов парниковых газов при производстве конечной продукции, особенно в отраслях автомобилестроения, упаковки и оборудования для энергетики.

Согласно прогнозам, к 2030 году мировой спрос на «зеленый» алюминий превысит 20 млн тонн, из которых 6 млн тонн придется на автомобильную промышленность.

Практически все ведущие автопроизводители задекларировали цели по углеродной нейтральности и активно внедряют необходимые требования к поставщикам по сокращению ими выбросов углекислого газа по всей цепочке поставок. Аналогичный тренд наблюдается в производстве потребительских товаров и упаковки, а также в строительстве. Достижению этих целей будет способствовать применение «зеленого» алюминия.

Очевидно, нас ожидает массовый переход промышленности на низкоуглеродный алюминий. Но это еще не все. Конечное звено — потребители — также демонстрируют более ответственное отношение к потреблению, поскольку чаще руководствуются идеями экологической целесообразности. Такие покупатели выбирают товары в переработанной упаковке и практикуют «длинную жизнь» вещей, ограничивая свои потребительские аппетиты.

При этом доля алюминия с низким углеродным следом (с выбросами менее 4 тонн CO₂ на тонну алюминия) в мировом производстве в настоящее время не превышает 25%. Поскольку область применения «крылатого металла» бесконечна: от упаковочных материалов до авиационной промышленности, от строительства до фармацевтики, металлургии, машиностроения и т.д., то индустрию ожидает «зеленая» революция. И моду на экологичность уже сегодня задают представители отрасли, которые оценивают горизонты стратегически и определяют направления для инноваций и развития.

Российский опыт.

На шанхайской конференции был представлен опыт по разработке экологичных технологий в алюминиевой промышленности. В частности, речь шла о технологии инертного анода, созданной в России Инженерно-технологическим центром «Русала». Ее ключевое преимущество — значительное сокращение выбросов парниковых газов в процессе электролиза. Ожидается, что технология выйдет на промышленный уровень в России в 2026 году.

Кроме того, российская компания активно наращивает количество проектов по производству первичных алюминиевых сплавов с содержанием ломов, доля которых в конечном продукте может достигать 70%.

Сохраняя приверженность устойчивому развитию и минимизации воздействия на окружающую среду, «Русал» стремится к максимальной прозрачности, предоставляя верифицированные независимым аудитором данные о выбросах и источниках энергии на всех своих предприятиях. Важным аспектом экологичного производства является использование возобновляемых источников энергии: более 99% продукции производится с использованием гидроэнергии. Компания также внедряет экологически чистые логистические решения, направленные на сокращение выбросов при транспортировке продукции.

«Русал» планомерно развивает направление по вовлечению в производство своей продукции вторичного алюминия: в 2024 году были запущены соответствующие проекты на Братском, Иркутском, Красноярском и Богучанском алюминиевых заводах. На предприятии компании в Волгограде объемы переработки выросли на 74% в сравнении с прошлым годом. Все это означает, что алюминиевый лом будет все чаще использоваться в повседневной продукции, от упаковки до компонентов автомобилей. И в ближайшие годы это станет отраслевым стандартом, отвечающим принципам экономики замкнутого цикла и снижающим нагрузку на окружающую среду.

Космические горизонты.

Опыт российской компании может быть интересен для представителей индустрии, добивающихся соответствия производства экологической повестке. При этом он особенно важен с точки зрения внутренних экономических процессов за счет широкого применения алюминия в инновационных и традиционных отраслях.

В своем послании Федеральному собранию в 2024 году президент страны Владимир Путин говорил о важности достижения технологического суверенитета. Особенно он подчеркивал значимость и актуальность этой работы в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. «Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия», — отмечал президент.

Эта задача напрямую связана с развитием алюминиевой отрасли и скоростью ее трансформации. Сложно представить технологичные продукты будущего без «крылатого» металла: например, по прогнозам, автомобили будущего будут содержать в 1,5 раза больше алюминия, чем современные. А что уж говорить о космосе? РФ нужны легкие, прочные конструкции для ракет. Сегодня алюминий остается неотъемлемой частью всех ракетных баков, носовых частей, конструкций разгонных блоков, корпусов орбитальных космических станций и множества других конструкций. Самая мощная в мире ракета-носитель «Сатурн-5» работает на топливе, в состав которого входит оксид алюминия.

Своевременная работа по модернизации отрасли и стремление к «зеленому» производству «Русала» будет способствовать развитию базовых и инновационных секторов российской экономики, улучшит экологические показатели всей отрасли и в конечном итоге позволит приблизить технологическую независимость России.