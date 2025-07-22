На Международной выставке Aluminium China 2025 обозначили тренды индустрии

Термин «зеленый» алюминий чаще всего относится к металлу, при производстве которого главный фокус был сделан на сокращении выбросов углерода и сохранении природных ресурсов. Это может быть первичный (без содержания переработанного лома) металл с выбросами ниже 4 тонн CO₂ на тонну алюминия по областям охвата 1 и 2 (прямые выбросы при производстве и от потребляемой энергии). Также этот термин применим к алюминию с высоким содержанием вторичного сырья. «Зеленым» принято называть и алюминий, произведенный с использованием энергии из возобновляемых источников. Использование такого металла помогает существенно снизить общий уровень выбросов парниковых газов при производстве конечной продукции, особенно в отраслях автомобилестроения, упаковки и оборудования для энергетики.