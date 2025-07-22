Проекты по самолету «Освей» и высокоскоростной ж/д магистрали обсуждены межведомственной группой

22 июля, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.
«В разрезе ключевых предприятий и основных товарных позиций предметно обсудили прогнозные показатели и текущее состояние белорусского экспорта. В рамках повестки заседания рассмотрены вопросы разнопланового взаимодействия с российскими партнерами в промышленной сфере, импортозамещении; готовности наших производителей к введению маркировки средствами идентификации отдельных видов товаров на российском рынке; продажи и транспортировки продукции лесохозяйственного комплекса; сотрудничества в транспортной сфере, в том числе по проработке проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва — Минск и создания производства локомотивов в Беларуси; совместной работы в авиастроении, в том числе по реализации проекта разработки и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета “Освей”, — рассказали в пресс-службе.
Особое внимание в контексте ведущейся посольством работы по устранению излишних посреднических структур на российском рынке потребительских товаров Александр Рогожник уделил необходимости дальнейшей активизации работы по заключению прямых договоров белорусскими производителями с федеральными торговыми сетями. «Министерству сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомам даны конкретные указания. В ближайшее время будут проведены совещания по данному вопросу с предприятиями молоко- и мясоперерабатывающей отраслей», — отметили в дипмиссии.
«Также подробно рассмотрели ситуацию с участием белорусских промышленных предприятий в реализации российского национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Посол поручил Министерству промышленности, производителям общественного транспорта усилить предметное взаимодействие по данному вопросу с Министерством транспорта России и потребителями в регионах», — добавили в пресс-службе.
В заседании приняли участие представители руководства республиканских органов государственного управления, областных исполнительных комитетов, государственных концернов, подведомственных предприятий и организаций. -0-