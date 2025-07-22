Проекты по самолету «Освей» и высокоскоростной ж/д магистрали обсуждены межведомственной группой

«В разрезе ключевых предприятий и основных товарных позиций предметно обсудили прогнозные показатели и текущее состояние белорусского экспорта. В рамках повестки заседания рассмотрены вопросы разнопланового взаимодействия с российскими партнерами в промышленной сфере, импортозамещении; готовности наших производителей к введению маркировки средствами идентификации отдельных видов товаров на российском рынке; продажи и транспортировки продукции лесохозяйственного комплекса; сотрудничества в транспортной сфере, в том числе по проработке проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва — Минск и создания производства локомотивов в Беларуси; совместной работы в авиастроении, в том числе по реализации проекта разработки и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета “Освей”, — рассказали в пресс-службе.