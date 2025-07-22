Reuters: нефтегазовые доходы России в июле упадут на 37%

«Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа в июле могут снизиться на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив около 680 млрд рублей», — говорится в материале агентства. Однако по сравнению с июнем ожидается рост на 37% благодаря уплате квартального налога на добычу углеводородов.