Reuters: нефтегазовые доходы России в июле упадут на 37%

Нефтяные доходы России упадут на треть.
В июле нефтегазовые доходы России могут снизиться на 37% в годовом выражении, до 680 млрд рублей. Об этом пишет агентство Reuters.
«Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа в июле могут снизиться на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив около 680 млрд рублей», — говорится в материале агентства. Однако по сравнению с июнем ожидается рост на 37% благодаря уплате квартального налога на добычу углеводородов.
За январь-июль доходы сократятся примерно на 20%, до 5,4 трлн рублей. В июне поступления впервые с января 2023 года опустились ниже 500 млрд рублей из-за падения цен на нефть, что потребовало продажи валюты из ФНБ. Аналитики считают, что дефицит бюджета к концу 2025 года может достигнуть 8 трлн рублей из-за высоких расходов.