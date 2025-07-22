Власти хотят давать отсрочку по выплате ипотеки за пополнение в семье

В России ипотечники при пополнении в семье смогут рассчитывать на кредитные каникулы сроком до полутора лет. Такие поправки были внесены на рассмотрение комиссии по законодательной деятельности при правительстве и одобрены ею. Предполагается, что эта мера облегчит выплату ипотеки россиянам с детьми и поддержит демографию. В чем плюсы и минусы новой инициативы, «МК» выяснил у экспертов.
Семьи с одним ребенком при падении доходов на 20% и более и если расходы на обслуживание жилищного кредита у них превышают 40% ежемесячного дохода, смогут получить кредитные каникулы до шести месяцев. А те россияне, у которых родился или был усыновлен второй ребенок и последующие дети, смогут обратиться в банк или МФО с просьбой об отсрочке платежей на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет. При этом льготное начисление процентов будет производиться только в первое полугодие кредитных каникул, а начиная с седьмого месяца отсрочки проценты по кредиту станут начисляться в полном объеме.
Точных оценок, сколько россиян с детьми захочет получить подобные кредитные каникулы, пока нет. «Если ориентироваться на статистику по выдаче семейной ипотеки, можно предположить, что потенциально воспользоваться этой мерой смогут десятки тысяч семей ежегодно, — утверждает руководитель отдела ипотечного кредитования “Главстрой-Недвижимость” Вадим Бутин. — Особенно в тех регионах, где сохраняется высокий уровень рождаемости и активно используется господдержка на покупку жилья».
Многие эксперты отмечают, что данная инициатива направлена на улучшение демографии и, по сути, выделяет рождение или усыновление (удочерение) детей в отдельную категорию фактов, дающих право на кредитные каникулы. Так, по словам руководителя управления маркетинговой аналитики Asterus Давида Безлюдова, принятие соответствующих поправок в законодательство может подтолкнуть к решению об ипотеке тех, кто ранее избегал этого ввиду различного рода опасений, в том числе по причине скорого пополнения в семье, требующего определенного объема трат в короткий промежуток времени.
Однако ряд аналитиков указывает на то, что меру можно назвать скорее шагом навстречу семьям с детьми, нежели предоставлением полноценной льготы, поскольку у данной инициативы есть и важные оговорки. «Нужно ясно понимать: речь идет не об аннулировании задолженности, а об отсрочке, — подчеркнул Бутин. — Проценты в ходе кредитных каникул продолжают начисляться, а платежи просто переносятся. Таким образом, общая сумма выплат по кредиту в итоге увеличится. Поэтому для заемщика важно заранее оценить, станет ли такая отсрочка реальной помощью или, наоборот, приведет к дополнительной нагрузке в будущем».
Также непонятно, как власти собираются компенсировать убытки коммерческим банкам, нацеленным на получение прибыли. «Если одним даются послабления, то это происходит за счет других, — пояснила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Согласно данной инициативе возможные кредитные каникулы будут длиться до 18 месяцев, первые полгода будет начисляться льготная процентная ставка, затем ставка по договору. Естественно, если льгота предоставляется одним, то другим придется заплатить больше. Из законопроекта, по сути, вытекает, что это будет делаться за счет банков, но банки тоже должны эти деньги где-то взять. Это будет делаться за счет ухудшения условий по другим продуктам, например по кредитам и вкладам». Кроме того, для многих банков подобный закон может стать стоп-фактором для одобрения кредита семьям, ожидающим пополнения. По словам Безлюдова, их статус и возможности отсрочки станут своего рода маркером низкой платежеспособности потенциальных заемщиков.
Следует учитывать, что информация о предоставлении кредитных каникул фиксируется в бюро кредитных историй и может отображаться как просроченный платеж либо отсрочка. «Это потенциально снижает шансы заемщика на одобрение последующих кредитных продуктов», — предупредила руководитель департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Мария Аврова. Все это порождает скептицизм у юристов в отношении главной цели законопроекта. «В целом, ситуация с демографией в корне не изменится: не станут увеличивать рождаемость семьи только ради получения отсрочки по ипотечным платежам», — считает юрист по гражданским делам Алла Георгиева.