Власти хотят давать отсрочку по выплате ипотеки за пополнение в семье

Также непонятно, как власти собираются компенсировать убытки коммерческим банкам, нацеленным на получение прибыли. «Если одним даются послабления, то это происходит за счет других, — пояснила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Согласно данной инициативе возможные кредитные каникулы будут длиться до 18 месяцев, первые полгода будет начисляться льготная процентная ставка, затем ставка по договору. Естественно, если льгота предоставляется одним, то другим придется заплатить больше. Из законопроекта, по сути, вытекает, что это будет делаться за счет банков, но банки тоже должны эти деньги где-то взять. Это будет делаться за счет ухудшения условий по другим продуктам, например по кредитам и вкладам». Кроме того, для многих банков подобный закон может стать стоп-фактором для одобрения кредита семьям, ожидающим пополнения. По словам Безлюдова, их статус и возможности отсрочки станут своего рода маркером низкой платежеспособности потенциальных заемщиков.