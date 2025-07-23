Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми производитель соков «Санфрут» регистрирует два новых бренда

Оба наименования брендов отправляют в Среднюю Азию.

Источник: Комсомольская правда

Пермская компания «Санфрут», известная по производству соков, регистрирует два новых бренда. Заявки на товарные знаки «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер» проходят этап регистрации.

Согласно Международной классификации товаров и услуг, компания планирует использовать свои новые бренды не только для производства безалкогольных напитков, но и для фармацевтических и ветеринарных препаратов, продовольственных и растительных товаров.

Оба проекта пермяков находятся в разработке, пояснил «Коммерсант-Прикамье». В начале года компания из Перми подала заявку на регистрацию бренда Get Fit.

ООО «Санфрут» вышло на рынок в 2001 году. За это время приобрели популярность выпускаемые им соки Dario Wellness, «Красавчик», «Фруктовый остров» и другие.