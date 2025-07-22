Reuters: в США требуют ввести пошлины в 500% для закупщиков российской нефти

Пошлины коснутся стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары.
Американские законодатели предлагают ввести 500%-ные пошлины против стран, приобретающих российские нефть, газ и уран. Законопроект поддержали 85 сенаторов верхней палаты США от обеих партий, сообщает агентство Reuters.
«Некоторые члены Конгресса настаивают на введении жёстких санкций против России, включая законопроект Сената, поддержанный 85 соавторами от обеих партий, который предусматривает введение 500%-ных пошлин для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары», — говориться в материале агентства. Также Reuters отмечает, что около 70% международного энергетического экспорта России приходится на Китай и Индию, что обеспечивает значительную часть финансирования военных действий Москвы.
Законопроект о введении 500-процентных пошлин на товары из стран, сотрудничающих с Россией в сфере энергоресурсов, был внесен в Конгресс США в апреле 2025 года и стал частью обсуждения мер по завершению конфликта на Украине. Ранее эксперты и СМИ предупреждали, что такие меры могут привести к разрыву экономических связей США с крупнейшими торговыми партнерами, включая Китай и Индию, и нанести ущерб американской экономике. В России отмечали, что уже адаптировались к западному давлению.