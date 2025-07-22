Reuters: в США требуют ввести пошлины в 500% для закупщиков российской нефти

Законопроект о введении 500-процентных пошлин на товары из стран, сотрудничающих с Россией в сфере энергоресурсов, был внесен в Конгресс США в апреле 2025 года и стал частью обсуждения мер по завершению конфликта на Украине. Ранее эксперты и СМИ предупреждали, что такие меры могут привести к разрыву экономических связей США с крупнейшими торговыми партнерами, включая Китай и Индию, и нанести ущерб американской экономике. В России отмечали, что уже адаптировались к западному давлению.