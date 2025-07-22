Крым — «Таврида» — Горловка: как добраться без проблем и насладиться отдыхом в разгар сезона

Один из моих любимых художников Константин Коровин однажды подытожил: «Я нигде не видел лучше лета, чем в России, и не знаю моря и берега лучше Крыма». Точнее и не скажешь! Многие наверняка уже догадались, что речь пойдет о сезоне отпусков-2025 в Крыму. Я открыла его в июне, когда температура воды еще не превышала 17−18 градусов.
На ближней станции сойду.
В настоящий момент в юго-восточной части Крыма, где я обзавелась надежными друзьями и хорошими знакомыми, пик сезона. Впрочем, как и в других уголках полуострова. Пляжи заполнены счастливыми отдыхающими, которые продолжают прибывать. Местные ликуют: «Наконец-то дождались!». Их можно понять: вода в море согрелась только к концу июня. Многие ранние ягоды и фрукты дали неурожай из-за морозных весенних «шуток» природы. Но это все уже забылось, ведь здесь курортникам всегда очень рады. Объятия местных распростерты! Другой вопрос, как сюда добраться. Если вы собрались ехать на машине, то приготовьтесь стоять в многокилометровых пробках. Поток транспорта в южную сторону сейчас плотный. Есть несколько вариантов проезда: через Крымский или Чонгарский (по новым территориям) мосты. Чтобы облегчить себе задачу, очень советую дней за 10 до поездки начать мониторить проверенные (сотни тысяч подписчиков) тематические каналы мессенджеров. Они отражают обстановку по проезду на данных участках в режиме реального времени. Там можно задать свои вопросы и оперативно получить ответы.
В этом году мы отправилась в крымские каникулы на поезде. Билеты брали за полтора месяца и уложились на троих в 69 тысяч рублей (туда и обратно). Поезд был скорый, вагон — купейный. Покупая билеты, обращайте внимание на промежуточные остановки. Не всякий знает, что до нужного места можно быстрее добраться не от конечного пункта маршрута — большого города, а от промежуточной станции. К примеру, если вам нужно попасть в Коктебель, Судак, Феодосию или Новый Свет, то лучше сойти на станции Владиславовка, не доезжая до Симферополя. Поезд делает там 5-минутную остановку. Вы сэкономите 3−4 часа как минимум. Из новенького: на подъезде к Крымскому мосту туалеты в вагонах не работают (их закрывают примерно на час). Во время следования состава по стратегическому объекту в вагоне нельзя перемещаться, открывать форточки, производить фото- и видеосъемку. Принимаем это как данность. Даже не удивилась, когда наша соседка по купе — женщина лет сорока, в момент захода поезда на мост достала из сумочки несколько икон и зашептала молитву.
Чтобы «сгладить» многие дорожные неудобства, в любые поездки я всегда беру с собой в баночке заранее заготовленную смесь нарезанного лимона с медом (можно добавить кусочки имбиря). Кладу немного такой смеси в любой напиток (воду, чай, кофе), чтобы восстановить силы, поднять иммунитет и повысить тонус организма. Это реально работает.
Ударим лайфхаком по воришкам и спекулянтам, или про чайник с коньяком.
Любые мои поездки в Крым всякий раз обрастают полезными «хитростями» в хорошем житейском (практичном) смысле этого слова. Да и не всякому человеку сегодня позволит совесть кутить на широкую ногу в отпуске, когда в стране и в мире царит напряженка.
Давно замечено, что подъем цен на товары в местных магазинах напрямую связан с наплывом отдыхающих. Но есть нюансы. Например, чем дальше от моря магазин в курортном городе, тем ниже в нем стоимость всего. Там есть скидки, льготы и полки с «социальным» товаром. В таких местах я обычно покупала минералку и мороженое перед походом на пляж. Ведь по мере приближения к зоне отдыха стоимость на все «прохладненькое» увеличивается в разы. И да, не забудьте взять с собой пакетики с любимым чаем, ту самую баночку с лимоном и стаканчик. Зачем? Расскажу. На набережной нередко встречаются кафешки с самообслуживанием, где всегда есть кулер с кипятком, салфетки и т.п. Здесь можно расположиться, посмаковать свой чаек в интерьерах с пальмами и видом на море. А еще отведать что-то припасенное с собой. А если у вас есть походный кофе-пресс (размером с большую кружку) и молотый кофе, здесь же можно «сварить» и любимый напиток. Ведь кипяток рядом. Никто слова не скажет. В сезон все официанты обычно «в мыле», им вообще не до вас. В худшем случае можно взять с собой термос с кипятком. Подобный рациональный подход позволял мне сэкономить только на напитках и мороженом 700−1000 рублей в день. Чуть не забыла, покупая мороженое, обращайте внимание на дату его изготовления. Я обнаружила, что более половины всего ассортимента морозного лакомства произвели еще в прошлом году. Так что будьте бдительны.
А вот пляжный лайфхак. Вы пришли с утра (пока не жарко) к морю на длительный заплыв, расстелили полотенце и задумались, куда спрятать личные вещи: ключи, деньги, телефон. Решение есть. Сложите ценное в обычный полиэтиленовый пакет, возьмите пустую бутылку либо веточку. Зафиксируйте пакет на бутылке крышкой или привяжите его к палочке. Выкопайте в песке (или мелкой гальке) ямку глубиной 15−20 см, опустите туда сверток и закопайте. На поверхности останется бутылка или палочка. Положите сверху одежду и спокойно отправляйтесь плавать. Ведь вы же проделали все манипуляции незаметно для других.
Наверняка после заплыва вы проголодаетесь. Чтобы придать смысл перекусу в общепите, подсчитайте, сколько вы сэкономили за последний день. И купите на «все сэкономленные» что захотите.
Во второй половине дня, собираясь в компании друзей, знакомых на прогулку за впечатлениями или совершая вечерний моцион, совсем необязательно посещать рестораны или кафе. Запомнился интересный эпизод, как одной из отдыхающих разрешили подирижировать профессиональным оркестром на набережной в свой день рождения. Собралась большая толпа зрителей, они аплодировали стоя. Такое запомнится надолго.
К слову, у большинства заведений с живой музыкой веранды открыты. Поодаль всегда найдется место, где можно расположиться, чтобы послушать хороший концерт приезжего саксофониста, выступление местного ансамбля, певца и т.п. А если с собой будет бутылочка доброго вина на всех, порция качественного сыра, виноград, буханка крымского хлеба и ялтинский лук, можно считать, что вечер удался. И да, при желании несложно посчитать затраты, если бы вы поужинали всей компанией в ресторане. Но и здесь есть нюансы. Например, один из наших друзей в этот раз пригласил всех отметить годовщину свадьбы в добротном кафе у моря. Мы расположились в большой отдельной беседке заведения. В моей дамской сумочке лежали заранее купленные несколько бутылочек очень качественного коньяка, которые предназначались свадебным юбилярам. Принесли меню. Космические цены привели в недоумение. Чтобы не сбить праздничный настрой, приняли коллегиальное решение заказать на всех большой чайник с зеленым чаем «Цветочная фантазия» и много пиццы. Стратегия была с «дальним прицелом». Когда выпили всю «фантазию», чайник наполнился благородным напитком покрепче. Официант наверняка до сих пор вспоминает нашу дружную компанию, которая загадочно улыбалась, несколько раз заказывала пиццу и весело запивала ее «Цветочной фантазией». Ведь последняя подозрительно долго не заканчивалась. Разошлись во втором часу ночи, сопровождаемые любопытными взглядами сотрудников заведения. Главный вывод — всего должно быть в меру.
«Нас и здесь неплохо кормят».
Цены на жилье на полуострове чуть выше прошлогодних, но в целом сопоставимы. В пансионатах и гостиницах возле моря средняя стоимость номеров сейчас от 4000 до 6000 рублей с человека (с 3-разовым питанием и оздоровлением). Условия — хорошие. Кому привычней снимать квартиру или апартаменты в частном секторе, можно сэкономить. Местные охотно делают скидки, если ты, к примеру, задержишься у них минимум на 7−10 дней. Например, однокомнатную квартиру на троих в 15−20 минутах ходьбы от моря можно арендовать даже за 5−6 тысяч в сутки от 10−14 дней пребывания. Обстановка в ней будет простенькая — без евроремонта. Но подобные варианты придется поискать. Где и как питаться — проблемы не составит. Сейчас в Крыму царит самый высокий сезон фруктов и овощей. И если в июне они были в основном привозные, то сегодня отдыхающие лакомятся продукцией из садов и огородов местных жителей. Например, средняя цена свежесорванных медовых абрикосов и груш колеблется сейчас в пределах 90−160 рублей в зависимости от точки продажи. Персики, инжир — 100 рублей. Огурцы стоят в среднем 50−70 рублей, помидоры — 70−100, тугой пучок свежайшей зелени или салата — не больше 15 рублей. Черешня и клубника — самые дорогие. Цены на них доходят до 500 рублей. На фруктово-овощных совхозных развалах встречаются даже очереди: крымчане-горожане вовсю «крутят» заготовки впрок.
— В этом году много косточковых после нежданных заморозков в районах, где преобладают низины, погибли. У нас же, в черте города, эти деревья выжили. Я набираю у себя в саду абрикосы с утра, встаю с ведром у дома, ставлю ценник 150 рублей за кило. За полчаса все разлетается. Благо место ходовое. Потом опять наполняю емкость — и на продажу. А под вечер, если больше часа стою, снижаю цену до 100 рублей, если сразу все ведро берут. Покупают с удовольствием.
Однажды разговорилась на набережной со знакомым охранником санатория по имени Сергей. Он сидел в тени акации у центральных ворот и томился от зноя. Я угостила его мороженым.
— А вы почему не идете работать в большой отель?
— А нас и здесь неплохо кормят. И работа поспокойнее. Суди сама, здесь я тружусь по графику сутки-трое, получаю 38 тысяч в месяц. А в таких отелях охраннику по графику сутки-двое платят 60 тысяч. Только здесь у меня режим «не бей лежачего»: хочешь, сиди в телефон гляди, хочешь — ходи. А там, под камерами, ты должен регулярно делать обход территории по жаре. Схалтурил — получи штраф. Камера же все пишет. Да и возраст у меня не пионерский — шестой десяток разменял. Другое дело, если бы меня туда водителем взяли. Работа непыльная и заработки выше. У меня племянник устроился в таком месте водителем автобуса. Встречает-провожает гостей, возит на экскурсии за 75 тысяч в месяц. А сосед по дому работает на микроавтобусе. Так он за месяц даже растолстел. Говорит, раз в день до города подбросит несколько человек — а это 15 минут езды — и сидит до вечера баклуши бьет. За месяц 45 тысяч ему платят. Поди плохо. А вот жене моей не повезло.
— Почему?
— Она вкалывает в «Тавриде» в общепите на черной мойке, очень устает. А зарплата у нее чуть больше моей. Черная мойка — это значит сковородки, противни и подносы приходится отмывать. И самое интересное, что даже пищевые отходы никому не дают забирать. Вот такой у них контроль. Хотя наши девчонки из столовой пансионата сумками тягают еду. Дело житейское. Это уже привычка. Но я своей сказал, чтобы не позорилась и не тащила ничего. Моя Людка ведь сама готовит прекрасно, грех жаловаться. Кстати, возьми на заметку. Жена в восторге от продукции из Донецка. Сейчас ее у нас много. Сходи в сторону рынка по главной улице, там маленькие магазинчики есть. Не пройдешь мимо.
И я пошла. Продавец раскладывала на полке коробки с товаром, когда я заглянула в лавку и спросила: «Здравствуйте, донецкие продукты есть?» Женщина лет пятидесяти улыбнулась губами, глаза остались грустными: «Конечно, есть!». Продавщицу звали Снежана.
Я спросила про ее ассортимент. Незаметно завязалась беседа. Снежана оказалась родом из Горловки.
— С 2014 года здесь, в Крыму, многие мои земляки получили вид на жительство, осели. Первое время им было очень трудно. Старались хоть какую работу найти, чтобы прокормиться. В основном в кафе, столовых устраивались или продавцами в магазины. А мы переехали сюда значительно раньше. Отец так решил. Он родился в Сумах в 1945 году. Дед у меня был легендарный. Ловил бандеровцев в Тернопольской области. Я помню наш семейный альбом с черно-белыми фотографиями и тот снимок, который не забуду никогда. И еще рассказ отца. Мы с сестрой тогда маленькими были, любили под вечер усаживаться на диване и фото в альбоме рассматривать. И вот вижу, на одном из снимков стоят полукругом военные, головы опустили, а в центре — три гроба: один большой и два маленьких. Я дедушку спросила, кто изображен? Он молча встал и ушел. И тогда отец сел рядом с нами и рассказал всю историю от начала до конца. Он ее у дедушки выведал, который у нас был очень строгим и немногословным, — рассказывает Снежана. — История этого снимка страшная. Это случилось в Тернопольской области. У командира отряда, где служил дедушка, была любимая жена. В тот день, морозной зимой, ее выписали из родильного отделения, где на свет появилась двойня. Командир отряда послал за ней подводу. Сам не смог, потому что они с дедушкой были на боевом задании — преследовали банду. На обратном пути подводу остановили бандеровцы. Роженицу и дедушкиного сослуживца они убили на месте. А свертки с новорожденными эти звери бросили в прорубь реки. Даже военные плакали в день похорон, а командир поседел. Я тогда испытала шок от рассказа отца, вмиг повзрослела. И когда произносят имя Степаны Бандеры, у меня сжимаются кулаки. Я очень хорошо отличаю мову с западноукраинским акцентом. У отца в Сумах говорили и говорят по-другому, на настоящей украинской мове. Еще до того, как Крым стал российским, ко мне в магазин зашли несколько человек. Я знала, что это рабочие из Тернопольской области. Они строили гостиницу, что по дороге на Новый Свет. Один из них меня спросил: «Ты почему говоришь на русском? Мову забыла?» А я ему ответила, что свой язык я знаю прекрасно, но на твоем говорить не буду. Он удивился, что я так смело все высказала ему, и пытался пригрозить. Я рассмеялась. И вот буквально несколько лет назад, когда я уже сменила место торговой точки, ко мне зашел посетитель. Я узнала в нем того самого строителя. Он что-то покупал и спросил меня на чисто русском языке. Я пристально посмотрела на него и говорю: «Ты мову свою забыл? Или переобулся?» Он аж подпрыгнул и отшатнулся — не узнал меня. Такие здесь тоже ходят. Но нас все равно больше. Моя подруга из Ленинского района Донецка держит на рынке торговую точку. Они с мужем возят напрямую продукты с Донбасса.
Проверяйте билеты, не отходя от кассы…
На обратном пути произошло несколько нештатных ситуаций. Стоянка поезда, где мы садились, не превышала 5 минут. Перед входом проводница потребовала документы, и у меня внутри все похолодело: я забыла место, куда спрятала паспорт. «Если через 2 минуты вы не покажете мне документ, поезд уедет без вас». Тогда я вывалила все содержимое рюкзака на асфальт перрона, и… о чудо!… паспорт нашелся. Мы совершили посадку, но внутри все кипело от такого бесчеловечного отношения. Я пошла разбираться к начальнику поезда. Им оказалась харизматичная, подтянутая женщина с бархатным гипнотическим тембром голоса Марина Каторгина. Она сказала, что проводник действовала строго по инструкции:
— Я всем пассажирам советую в первую очередь класть документы в такое место, чтобы всегда были под рукой. Точка. И еще тщательно проверять информацию в билетах. Допускаются только 2 ошибки — одна буква и одна цифра. Не нужно надеяться на кассиров. Но вот три нормы: гражданство, дата рождения и пол не терпят никаких ошибок, — пояснила Марина Каторгина. — У нас был случай. Кассир перепутала пол: вместо «женский» написала «мужской». Мы видим — перед нами женщина, а в билете написано — мужчина. Мы отказали такому пассажиру в посадке. Главная проблема — в идентификации человека.
На следующий день во второй половине дня поезд неожиданно встал среди полей и лугов. Пассажиры заволновались. Начальник поезда сообщила в репродуктор, что перед нами случилась авария, волноваться не надо, время нагоним на сокращении остановок. Но часы тикали, напряжение нарастало, состав не двигался. И вскоре в наш вагон заглянула Марина Каторгина.
— Часто у вас такие ситуации происходят?
— Да всякое случается. Вот, например, вчера из поезда на станции Тимашевская высадила мужчину 88-го года рождения. Я сделала это не потому, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. А потому что, будучи пьяным, он мешал проезду и отдыху других пассажиров. Люди стояли несколько часов с детьми в тамбуре, просили его угомониться. Было принято непростое решение. Мужчина плакал, упал на колени, просил его не высаживать, но я передала его сотрудникам полиции. Позднее раскаяние не засчитывается. Думать нужно было раньше.
Начальник поезда отправилась дальше, а время шло. Поезд стоял. Он тронулся примерно через час, но на душе было неспокойно. Тогда мы еще не знали, что это были цветочки против ягодок, что впереди нас ожидает транспортный коллапс на земле и в небе, который стал недавно для путешественников настоящим испытанием. Что пробка на автомобильном Крымском мосту побьет исторический рекорд — 22 километра. А на железной дороге случится большая проблема из-за станции Лихая в Ростовской области. В моем далеком детстве во время школьных каникул на этой самой станции мы обычно высаживались из поезда. Как правило, всегда ночью. Потом шли пешком до хутора Покровский, где жила наша родня. А однажды заночевали прямо в стогу сена, чтобы дождаться рассвета. Но это все было в другой жизни…