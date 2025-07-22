Крым — «Таврида» — Горловка: как добраться без проблем и насладиться отдыхом в разгар сезона

— С 2014 года здесь, в Крыму, многие мои земляки получили вид на жительство, осели. Первое время им было очень трудно. Старались хоть какую работу найти, чтобы прокормиться. В основном в кафе, столовых устраивались или продавцами в магазины. А мы переехали сюда значительно раньше. Отец так решил. Он родился в Сумах в 1945 году. Дед у меня был легендарный. Ловил бандеровцев в Тернопольской области. Я помню наш семейный альбом с черно-белыми фотографиями и тот снимок, который не забуду никогда. И еще рассказ отца. Мы с сестрой тогда маленькими были, любили под вечер усаживаться на диване и фото в альбоме рассматривать. И вот вижу, на одном из снимков стоят полукругом военные, головы опустили, а в центре — три гроба: один большой и два маленьких. Я дедушку спросила, кто изображен? Он молча встал и ушел. И тогда отец сел рядом с нами и рассказал всю историю от начала до конца. Он ее у дедушки выведал, который у нас был очень строгим и немногословным, — рассказывает Снежана. — История этого снимка страшная. Это случилось в Тернопольской области. У командира отряда, где служил дедушка, была любимая жена. В тот день, морозной зимой, ее выписали из родильного отделения, где на свет появилась двойня. Командир отряда послал за ней подводу. Сам не смог, потому что они с дедушкой были на боевом задании — преследовали банду. На обратном пути подводу остановили бандеровцы. Роженицу и дедушкиного сослуживца они убили на месте. А свертки с новорожденными эти звери бросили в прорубь реки. Даже военные плакали в день похорон, а командир поседел. Я тогда испытала шок от рассказа отца, вмиг повзрослела. И когда произносят имя Степаны Бандеры, у меня сжимаются кулаки. Я очень хорошо отличаю мову с западноукраинским акцентом. У отца в Сумах говорили и говорят по-другому, на настоящей украинской мове. Еще до того, как Крым стал российским, ко мне в магазин зашли несколько человек. Я знала, что это рабочие из Тернопольской области. Они строили гостиницу, что по дороге на Новый Свет. Один из них меня спросил: «Ты почему говоришь на русском? Мову забыла?» А я ему ответила, что свой язык я знаю прекрасно, но на твоем говорить не буду. Он удивился, что я так смело все высказала ему, и пытался пригрозить. Я рассмеялась. И вот буквально несколько лет назад, когда я уже сменила место торговой точки, ко мне зашел посетитель. Я узнала в нем того самого строителя. Он что-то покупал и спросил меня на чисто русском языке. Я пристально посмотрела на него и говорю: «Ты мову свою забыл? Или переобулся?» Он аж подпрыгнул и отшатнулся — не узнал меня. Такие здесь тоже ходят. Но нас все равно больше. Моя подруга из Ленинского района Донецка держит на рынке торговую точку. Они с мужем возят напрямую продукты с Донбасса.