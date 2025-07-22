Россиянам рассказали, в каком случае можно продать жилье, купленное на маткапитал

«В России нельзя свободно продать жилье, взятое на маткапитал, в течение трех лет с момента оформления права собственности. Это сделано для защиты интересов ребенка», — передает слова Романченко Aif.ru. Также доцент кафедры финансов отмечет, что спустя три года ограничения пропадают, и жильё можно продать на общих основаниях.