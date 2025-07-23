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Уже в 2029 году. Прозвучали новые сроки по ВСМ

Запуск ВСМ запланирован на 2029 год, заявили в Смольном. Раньше говорили про 2028-й, причем про апрель.

Информация прозвучала 22 июля на подведении итогов архитектурного конкурса на здание, где будет расположен выход со станции метро «Лиговский проспект — 2». Напомним, его строительство синхронизировано с ВСМ.

«ВСЖМ (другое название ВСМ. — Прим. ред.) должна запускаться в 2029 году, то есть до конца 2028 года и вокзал должен быть построен, и это здание в этих сроках синхронно должно появиться», — заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко 22 июля.

Напомним, ранее говорилось о вводе ВСМ в эксплуатацию с апреля 2028 года, эта информация была на сайте концессионера проекта. Вице-премьер Виталий Савельев недавно доложил президенту, что прохождение экспертизы проекта идет с опозданием на 2 месяца, но на итоговых сроках ввода это не скажется.

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