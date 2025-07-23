Уже в 2029 году. Прозвучали новые сроки по ВСМ

Напомним, ранее говорилось о вводе ВСМ в эксплуатацию с апреля 2028 года, эта информация была на сайте концессионера проекта. Вице-премьер Виталий Савельев недавно доложил президенту, что прохождение экспертизы проекта идет с опозданием на 2 месяца, но на итоговых сроках ввода это не скажется.