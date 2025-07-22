НКБИ: россиянам стали чаще отказывать в ипотеке, чем одобрять ее

Как сообщало URA.RU, ранее Банк России отмечал, что в первом квартале 2025 года объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился до 0,6 трлн рублей, а средний срок кредитования вырос почти до 26 лет из-за повышения стоимости жилья. При этом большинство новых ипотечных заемщиков по-прежнему составляют граждане от 20 до 40 лет.