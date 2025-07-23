Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк понизил курс доллара и увеличил курс евро на 23 июля

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс российского рубля и повысил курс евро на 23 июля, среду.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 23 июля 2025 года, среду. Так, курс доллара и курс российского рубля уменьшились, а курс евро стал немного выше.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На среду, 23 июля, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9189 белорусского рубля, 1 евро — 3,4173 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7319 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, которые были определены на вторник, 22 июля, курс доллара и курс российского рубля стали легче в валютной корзине, а курс евро немного подрос. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0106 белрубля, курс евро стал выше на 0,0059 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0003 белрубля.

Также «Беларусбанк» ограничивает снятие наличных с карт суммой от 600 до 100 рублей с 4 августа.