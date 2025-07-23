Минтруда сказало, кому из белорусов положены выплаты от государства на сумму более 46 613 рублей

Минтруда сказало, кто из белорусов получит от государства выплаты на 46 613,7 рубля. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Согласно информации, при рождении первого ребенка единовременное пособие составит 4625,80 рубля. К указанной выплате необходимо прибавить 462,58 рубля — единовременное пособие белорускам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Итоговая выплата составит 5088,38 рубля.
«Плюс для работающих белорусок еще пособие по беременности и родам. Средний размер — более 6,4 тысячи рублей. Однако обращаем внимание, у каждого этот размер будет свой», — заметили в ФСЗН.
При рождении второго ребенка и последующих единовременное пособие окажется 6476,12 рубля. Кроме того, положена выплата в 462,58 рубля — единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Итоговая сумма составит 6938,7 рубля. Также следует прибавить пособие по беременности и родам для белорусок, которые работают.
При рождении третьего и последующих детей единовременное пособие будет 6476,12 рубля. Предусмотрено и единовременное пособие в 462,58 рубля белорускам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Итоговая сумма получится 6938,7 рубля плюс пособие по беременности и родам для работающих белорусок.
«Плюс назначается семейный капитал 33 275 рублей», — напомнили в ФСЗН о еще одной форме господдержки в Беларуси при рождении третьего и последующих детей.
Таким образом, при рождении третьего и последующих детей при условии участия в программе семейного капитала и получения пособия по беременности и родам (а это, повторимся, в среднем порядка 6400 рублей) выплаты от государства составят не менее 46 613,7 рубля.
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