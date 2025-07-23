Минтруда сказало, кому из белорусов положены выплаты от государства на сумму более 46 613 рублей

При рождении второго ребенка и последующих единовременное пособие окажется 6476,12 рубля. Кроме того, положена выплата в 462,58 рубля — единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Итоговая сумма составит 6938,7 рубля. Также следует прибавить пособие по беременности и родам для белорусок, которые работают.