Стало известно о готовящемся снижении ключевой ставки ЦБ

На предстоящем заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 25 июля, может быть принято решение о снижении ключевой ставки до 18%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.
Сегодня ставка составляет 20% после июньского снижения с 21%. Это свидетельствовало о снижении инфляционного давления и укреплении курса рубля. Также учитывались другие факторы.
Некоторые участники рынка считают, что вероятным уровнем снижения ставки станет 19%, так как ЦБ может пойти по консервативному пути. Однако, уверена другая часть опрошенных экспертов, Центробанк может опустить ключевое значение и до 18%.
Аналитики поделились и прогнозами на конец текущего года. При оптимистичном сценарии ставка уже в октябре 2025 года может опуститься до 16%, а в феврале следующего года — до 14%.