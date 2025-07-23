Трамп: Япония обещает инвестировать в США 550 миллиардов долларов

В рамках соглашения США планируют поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, а также рис и другие сельскохозяйственные товары. Трамп отметил, что пошлина в размере 15% будет взиматься на взаимной основе, что обеспечит равные условия для обеих сторон.