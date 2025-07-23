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Трамп: Япония обещает инвестировать в США 550 миллиардов долларов

США планируют поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, а также рис и другие сельскохозяйственные товары.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении масштабного торгового соглашения с Японией, которое он назвал, возможно, крупнейшим в истории. По его словам, в рамках сделки Токио обязуется вложить 550 миллиардов долларов в американскую экономику, при этом выплачивая Соединённым Штатам 15-процентную пошлину.

Трамп подчеркнул, что инициатором соглашения выступила американская сторона, и, согласно договорённостям, США получат до 90% от общей прибыли. Он охарактеризовал сделку как выдающееся достижение, способное принести значительную выгоду американскому бизнесу и экономике в целом.

В рамках соглашения США планируют поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, а также рис и другие сельскохозяйственные товары. Трамп отметил, что пошлина в размере 15% будет взиматься на взаимной основе, что обеспечит равные условия для обеих сторон.

Ранее Трамп заявил, что Индонезия открыла свой рынок для американских товаров. Ввозимые из Индонезии товары на территорию США будут облагаться пошлиной в размере 19%.

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