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Заработал оперштаб из-за повреждения шлюзов на Городецком гидроузле

Министерство транспорта сформировало оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области, где из-за повреждения шлюзов временно приостановлено судоходство, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство транспорта сформировало оперативный штаб для координации работ на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области, где из-за повреждения шлюзов временно приостановлено судоходство, сообщили в пресс-службе ведомства.

Точные сроки возобновления навигации по Волге в данном регионе будут определены после проведения комплексных исследований, отмечается на официальном сайте министерства.

Утром 22 июля при строительстве дополнительной камеры № 15А произошло обрушение оголовка — верхней части камеры шлюзов № 15−16.

Специалисты продолжают обследование места происшествия. Ширина шлюза составляет около 30 метров, часть оголовка, выступающая над водой примерно на 2 метра, планируется демонтировать.

На площадке задействована необходимая техника, включая 17 самосвалов, баржу-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом, сообщили в Минтрансе.

В момент аварии через шлюз ожидали прохода 10 пассажирских судов. Пять из них были оперативно перенаправлены по альтернативным маршрутам. Остальные круизы могут быть отменены, предупреждает ведомство.

По информации филиала ПАО «РусГидро» — Нижегородской ГЭС, инцидент не повлиял на работу напорных гидротехнических сооружений гидроузла и функционирование гидроэлектростанции, сообщает «РБК Нижний Новгород».

Издание «КП-Нижний Новгород» напоминает, что в этом году стартовала модернизация Городецкого гидроузла, которую планировали провести без остановки судоходства с завершением в 2026 году.