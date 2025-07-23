Цена золота превысила $3450 за тройскую унцию впервые с 16 июня

Фьючерсы на золото с поставкой в августе 2025 года вновь превысили отметку в $3 450 за тройскую унцию — такой уровень цен зафиксирован впервые с 16 июня 2025 года.
Об этом свидетельствуют данные биржи Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи.
По состоянию на 03:24 мск котировки показывали рост на 1,36%, достигнув $3 451,7 за унцию. Спустя несколько минут, к 03:28 мск, темпы повышения замедлились: цена откатилась до $3 448,7, что соответствовало приросту на 1,27%.
Между тем цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent в 2025 году впервые с 20 января превысила отметку в 81 доллар за баррель.