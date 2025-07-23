Экономист спрогнозировал, когда остановится снижение цен на овощи

В магазинах и на рынках становится все больше свежих овощей нового урожая. Сейчас дешевеют картофель, морковь, лук, а также грунтовые огурцы и помидоры — на них большой спрос, но и предложений много. Однако такая ситуация продлится недолго. Об этом KP.RU рассказал Анатолий Тихонов, руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.
— Лук, морковь, картофель уже дешевеют. Цены на них будут снижаться до конца августа, а может, и до начала сентября, потом начнут постепенно увеличиваться, — спрогнозировал эксперт.
Осенью на прилавках снова появятся тепличные помидоры и огурцы, которые дороже из-за затрат на обогрев и освещение. Кроме того, часть урожая уйдет на хранение, и к стоимости добавятся расходы на содержание овощехранилищ.
— В сентябре начнется спад грунтовых, пойдут тепличные. А они не могут быть дешевыми — сказывается высокий расход электроэнергии и газа на обогрев и создание нужного освещения. Плюс высокая импортная составляющая в тепличных хозяйствах, поскольку в последние 10−15 лет мы в этом секторе применяли в технологиях западные пакетные решения, — отметил специалист.
Сейчас же продавцы стараются как можно быстрее продать продукцию. Ранние овощи долго не лежат. В ближайшие недели у покупателей есть шанс запастись свежими овощами по хорошей цене.