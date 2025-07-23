Экономист спрогнозировал, когда остановится снижение цен на овощи

В магазинах и на рынках становится все больше свежих овощей нового урожая. Сейчас дешевеют картофель, морковь, лук, а также грунтовые огурцы и помидоры — на них большой спрос, но и предложений много. Однако такая ситуация продлится недолго. Об этом KP.RU рассказал Анатолий Тихонов, руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.