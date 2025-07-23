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Трамп заявил, что ЕС присоединится к торговым переговорам с США 23 июля

Президент США уверен, что позже к переговорам присоединятся еще несколько стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Европейский союз примет участие в торговых переговорах с Соединёнными Штатами в среду, 23 июля. Об этом проинформировало агентство Reuters.

«Завтра к нам присоединится Европа, а на следующий день к нам присоединятся еще несколько стран», — заявил Трамп, комментируя соглашение, ранее заключённое с Японией.

Напомним, что накануне Вашингтон и Токио договорились о масштабной инвестиционной сделке, в рамках которой Япония намерена вложить около 550 миллиардов долларов в американскую экономику.

Ранее Трамп заявил, что Индонезия открыла свой рынок для американских товаров. Ввозимые из Индонезии товары на территорию США будут облагаться пошлиной в размере 19%.

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