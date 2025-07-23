Трамп заявил, что ЕС присоединится к торговым переговорам с США 23 июля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Европейский союз примет участие в торговых переговорах с Соединёнными Штатами в среду, 23 июля. Об этом проинформировало агентство Reuters.
«Завтра к нам присоединится Европа, а на следующий день к нам присоединятся еще несколько стран», — заявил Трамп, комментируя соглашение, ранее заключённое с Японией.
Напомним, что накануне Вашингтон и Токио договорились о масштабной инвестиционной сделке, в рамках которой Япония намерена вложить около 550 миллиардов долларов в американскую экономику.
Ранее Трамп заявил, что Индонезия открыла свой рынок для американских товаров. Ввозимые из Индонезии товары на территорию США будут облагаться пошлиной в размере 19%.