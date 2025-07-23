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Майнерам биткоинов осталось добыть только около 5% монет

Майнерам биткоина осталось добыть примерно 5% от общего объема монет, сообщает РБК со ссылкой на данные площадки Clarkmoody.

Майнерам биткоина осталось добыть примерно 5% от общего объема монет, сообщает РБК со ссылкой на данные площадки Clarkmoody.

На сегодняшний день в обращении находится около 19,9 млн BTC из максимально возможных 21 млн. Совокупная стоимость выпущенных биткоинов оценивается в $2,36 трлн.

Благодаря ограниченному количеству монет и их учету в цифровом реестре, все операции с биткоинами и их добыча фиксируются в режиме реального времени. Ожидается, что к январю 2035 года будет добыто около 99% всех биткоинов.

Каждые 210 тысяч блоков, созданных майнерами, вознаграждение за их добычу уменьшается вдвое — этот процесс называется халвингом. С момента запуска сети в 2009 году произошло уже четыре таких события. Блок — это файл с информацией о совершенных транзакциях, который записывается в блокчейн Bitcoin.ъ.

До этого криптовалютная инициатива Пакистана вызвала опасения ввиду рисков коррупции и финансовой нестабильности.