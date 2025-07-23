«Ведомости»: «Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег на сторонние счета

По сведениям издания, вместо концентрации ресурсов на развитие собственной инфраструктуры «Почта России» направляла значительные суммы в поддержку спортивных и других организаций, а также в продвижение бренда через медиа. В свою очередь, в «Почте России» на запрос СМИ заявили, что компания обеспечивает бесперебойную доставку выплат около 9 млн пенсионеров и 7 млн получателей социальных выплат даже в условиях чрезвычайных ситуаций и в приграничных районах.