В России оценили вероятность прекращения товарооборота с ЕС

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Рафаэль Абдулов отметил, что полный разрыв товарооборота маловероятен, поскольку некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, Греция и Италия, по-прежнему зависят от российского газа. Он также подчеркнул, что значительная часть торговли с ЕС перешла в «серую зону» — операции осуществляются через третьи страны, что приводит к занижению официальной статистики. В долгосрочной перспективе, по мнению Абдулова, Китай будет все активнее вытеснять Европейский союз как в сегменте автомобильной промышленности, так и в области промышленного оборудования и электроники.