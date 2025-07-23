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В России оценили вероятность прекращения товарооборота с ЕС

Эксперты, опрошенные «Известиями», оценили вероятность полного прекращения товарооборота между Россией и странами Европейского союза, а также обсудили возможные последствия для Москвы и Брюсселя.

Эксперты, опрошенные «Известиями», оценили вероятность полного прекращения товарооборота между Россией и странами Европейского союза, а также обсудили возможные последствия для Москвы и Брюсселя.

В пресс-службе Минэкономразвития подчеркнули, что Россия нацелена на прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами, включая страны ЕС. По данным ведомства, доля Евросоюза во внешней торговле России значительно сократилась — с 36% в 2021 году до 11% в 2024-м. В условиях продолжающихся санкций эта тенденция, по прогнозам министерства, сохранится.

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС Рафаэль Абдулов отметил, что полный разрыв товарооборота маловероятен, поскольку некоторые страны ЕС, такие как Венгрия, Греция и Италия, по-прежнему зависят от российского газа. Он также подчеркнул, что значительная часть торговли с ЕС перешла в «серую зону» — операции осуществляются через третьи страны, что приводит к занижению официальной статистики. В долгосрочной перспективе, по мнению Абдулова, Китай будет все активнее вытеснять Европейский союз как в сегменте автомобильной промышленности, так и в области промышленного оборудования и электроники.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Фиранчук считает крайне маловероятным полный разрыв товарооборота с ЕС. По его словам, Россия сохраняет зависимость от импорта европейских медикаментов и медицинского оборудования — их годовой объем составляет около 10 миллиардов долларов, что соответствует уровню до введения санкций. В то же время у ЕС зависимость от российских поставок менее выражена: российский экспорт в основном представлен сырьевыми ресурсами, которые легче заменить по сравнению с высокотехнологичной продукцией европейского производства, добавил эксперт.

До этого в МИД допустили падение товарооборота между Россией и ЕС до нуля.

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