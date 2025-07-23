Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске растут продажи жилья в новостройках

Новый срез на рынке жилой недвижимости показал ситуацию на рынке нового жилья по итогам второго квартала 2025 года.

Источник: Южноуральская панорама

Свою аналитику рынка представили специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость». Как пишет «Коммерсант», который опубликовал результаты данного исследования, в Челябинске во втором квартале года по сравнению с первым количество сделок по продаже новых квартир выросло на 3%, достигнув цифры в семь сотен.

Отметим, что южноуральский мегаполис в число одиннадцати городов-миллионников, в которых в этот период аналитики зафиксировали рост продаж. Однако в целом по стране показатель упал на 1,8%.

Средняя стоимость нового квадратного метра в Челябинска достигла уровня в объявлениях 165 тыс. рублей, а при реальных сделках — 141 тыс. рублей. Такой разрыв между желаемым и полученным один из самых больших в стране, весомее он только в Воронеже.