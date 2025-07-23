В Челябинске растут продажи жилья в новостройках

Свою аналитику рынка представили специалисты сервиса «Яндекс Недвижимость». Как пишет «Коммерсант», который опубликовал результаты данного исследования, в Челябинске во втором квартале года по сравнению с первым количество сделок по продаже новых квартир выросло на 3%, достигнув цифры в семь сотен.
Отметим, что южноуральский мегаполис в число одиннадцати городов-миллионников, в которых в этот период аналитики зафиксировали рост продаж. Однако в целом по стране показатель упал на 1,8%.
Средняя стоимость нового квадратного метра в Челябинска достигла уровня в объявлениях 165 тыс. рублей, а при реальных сделках — 141 тыс. рублей. Такой разрыв между желаемым и полученным один из самых больших в стране, весомее он только в Воронеже.