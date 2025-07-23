В Челябинске растут продажи жилья в новостройках

Средняя стоимость нового квадратного метра в Челябинска достигла уровня в объявлениях 165 тыс. рублей, а при реальных сделках — 141 тыс. рублей. Такой разрыв между желаемым и полученным один из самых больших в стране, весомее он только в Воронеже.