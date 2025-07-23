В Новосибирске продают двухуровневую трехкомнатную квартиру за 45 млн

Ее стоимость составляет 45 миллионов рублей, информация об этом появилась на сайте N1.
Агентство недвижимости «КвартЛаб» опубликовало соответствующее предложение. В описании квартиры указано, что ее общая площадь составляет 68,5 квадратных метра, из которых жилая площадь — 45,5 квадратных метра. Кухня занимает 6,7 квадратных метра, а в квартире имеется одна ванная комната.
В описании также отмечается наличие системы «умный дом», позволяющей управлять освещением, отоплением, климатом и шторами. Кроме того, вместе с квартирой предлагается возможность приобрести два парковочных места. Интерьер выполнен в современном стиле с преобладанием черного, бежевого и серого цветов, а также включает кованую винтовую лестницу.
Квартира оснащена теплым полом. На первом этаже расположены кухня-столовая, объединенная с гостиной, спальня и ванная комната. На втором этаже находятся кабинет и еще одна спальня.