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В Новосибирске продают двухуровневую трехкомнатную квартиру за 45 млн

В Новосибирске на улице Тульская, 76, на левом берегу города, выставлена на продажу двухуровневая трехкомнатная квартира.

Ее стоимость составляет 45 миллионов рублей, информация об этом появилась на сайте N1.

Агентство недвижимости «КвартЛаб» опубликовало соответствующее предложение. В описании квартиры указано, что ее общая площадь составляет 68,5 квадратных метра, из которых жилая площадь — 45,5 квадратных метра. Кухня занимает 6,7 квадратных метра, а в квартире имеется одна ванная комната.

В описании также отмечается наличие системы «умный дом», позволяющей управлять освещением, отоплением, климатом и шторами. Кроме того, вместе с квартирой предлагается возможность приобрести два парковочных места. Интерьер выполнен в современном стиле с преобладанием черного, бежевого и серого цветов, а также включает кованую винтовую лестницу.

Квартира оснащена теплым полом. На первом этаже расположены кухня-столовая, объединенная с гостиной, спальня и ванная комната. На втором этаже находятся кабинет и еще одна спальня.