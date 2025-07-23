В Новосибирске продают двухуровневую трехкомнатную квартиру за 45 млн

В описании также отмечается наличие системы «умный дом», позволяющей управлять освещением, отоплением, климатом и шторами. Кроме того, вместе с квартирой предлагается возможность приобрести два парковочных места. Интерьер выполнен в современном стиле с преобладанием черного, бежевого и серого цветов, а также включает кованую винтовую лестницу.