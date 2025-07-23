Курицу выдали за говядину: фарш из Хабаровска не прошел проверку в Приморье

По закону фальсифицированный продукт признается некачественным и подлежит изъятию из оборота. Информация об обнаружении уже направлена в автоматизированную систему «Веста», а также в Приморское управление Россельхознадзора и региональное управление Роспотребнадзора для принятия дальнейших мер.