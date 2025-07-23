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Курицу выдали за говядину: фарш из Хабаровска не прошел проверку в Приморье

Хабаровского производителя уличили в фальсификации мясного полуфабриката.

Источник: Комсомольская правда

В замороженном говяжьем фарше обнаружили куриное мясо, не указанное на упаковке. Продукция принадлежит производителю из Хабаровска. Партию весом почти две тонны признали фальсифицированной. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Фарш, произведенный в Хабаровске, не прошел проверку на соответствие требованиям безопасности пищевой продукции. Пробы полуфабриката от партии весом 1,8 тонны были отобраны государственным инспектором в рамках плановой проверки на производстве.

Специалисты Приморского филиала Национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции выявили в составе ДНК курицы, которая не была заявлена на упаковке. Это считается прямым нарушением техрегламентов.

По закону фальсифицированный продукт признается некачественным и подлежит изъятию из оборота. Информация об обнаружении уже направлена в автоматизированную систему «Веста», а также в Приморское управление Россельхознадзора и региональное управление Роспотребнадзора для принятия дальнейших мер.