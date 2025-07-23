Знак качества «Сделано в Новосибири» хотят внедрить в 2025 году

На данный момент товары из Новосибирска уже представлены на таких маркетплейсах, как Ozon и «Мегамаркет», в специальном разделе «Сделано в Новосибирской области». По данным Минпромторга региона, на платформе Ozon можно найти более 30 тысяч товаров от 46 брендов, охватывающих 18 категорий. В свою очередь, «Мегамаркет» предлагает 56 видов товаров в 6 категориях, которые реализуют 9 местных производителей, преимущественно в сегментах бытовой и автомобильной химии.