Знак качества «Сделано в Новосибири» хотят внедрить в 2025 году

Это нововведение позволит производителям подтвердить свое географическое происхождение и соответствие установленным стандартам. Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Дмитрий Гришунин сообщил, что программа находится в стадии разработки и включает продвижение продукции в розничной торговле, а также на электронных платформах.
Гришунин отметил, что наличие данного знака поможет производителям продемонстрировать свое местонахождение и уровень качества своей продукции. В центре «Мой бизнес» уточнили, что в настоящее время идет сбор заявок на получение знака, его внедрение намечено на 2025 год.
На данный момент товары из Новосибирска уже представлены на таких маркетплейсах, как Ozon и «Мегамаркет», в специальном разделе «Сделано в Новосибирской области». По данным Минпромторга региона, на платформе Ozon можно найти более 30 тысяч товаров от 46 брендов, охватывающих 18 категорий. В свою очередь, «Мегамаркет» предлагает 56 видов товаров в 6 категориях, которые реализуют 9 местных производителей, преимущественно в сегментах бытовой и автомобильной химии.