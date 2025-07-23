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Казахстан вдвое увеличит переработку нефти

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Правительство Казахстана утвердило долгосрочную Концепцию развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025−2040 годы.

Источник: Пресс-служба "КазМунайГаз"

Стратегия опирается на недавние достижения: после модернизации трех ключевых НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте общая мощность переработки достигла 17 миллионов тонн нефти в год. Глубина переработки выросла до 89%, а производство моторного топлива соответствует стандартам Euro-4 и выше.

сообщили в Минэнерго

Эти улучшения уже обеспечили покрытие внутреннего спроса на 90−95% и создали основу для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, отметили в ведомстве.

Центральным элементом Концепции является план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое — с 18 до 39 млн тонн в год. Это будет достигнуто за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса. Такая трансформация позволит кардинально изменить структуру отрасли, улучшив соотношение добытой и переработанной нефти и повысить глубину переработки до 94%

говорится в сообщении

В документе также прогнозируется рост спроса на нефтепродукты в Азии — на уровне 2−3% ежегодно до 2030 года.

Ключевые приоритеты стратегии включают:

  • Полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами, с прогнозом роста потребления на 1,5−2% в год из-за урбанизации и промышленного развития.
  • Усиление экспорта, ориентированного на рынки Китая, Индии и стран Центральной Азии, с целью увеличить долю экспорта в общем объеме производства до 30% к 2040 году.
  • Развитие нефтегазохимии через создание новых цепочек, включая производство полимеров и удобрений, с привлечением инвестиций на сумму до 5 миллиардов долларов, по предварительным оценкам.
  • Повышение вклада в ВВП за счет углубления переработки и создания новых рабочих мест.
  • Совершенствование регуляторной базы и кадрового потенциала, включая партнерства с международными компаниями для обмена технологиями.

Разработка концепции велась при участии государственных органов, фонда «Самрук-Казына», национальной компании «КазМунайГаз», ассоциации «KAZENERGY» и отраслевых экспертов.

Стратегия поможет привлечь иностранные инвестиции от партнеров, учитывая запасы нефти Казахстана в 30 миллиардов баррелей, подчеркнули в Минэнерго.

Реализация документа начнется в 2025 году с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.