Казахстан вдвое увеличит переработку нефти

Стратегия опирается на недавние достижения: после модернизации трех ключевых НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте общая мощность переработки достигла 17 миллионов тонн нефти в год. Глубина переработки выросла до 89%, а производство моторного топлива соответствует стандартам Euro-4 и выше.
Эти улучшения уже обеспечили покрытие внутреннего спроса на 90−95% и создали основу для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, отметили в ведомстве.
Центральным элементом Концепции является план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое — с 18 до 39 млн тонн в год. Это будет достигнуто за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса. Такая трансформация позволит кардинально изменить структуру отрасли, улучшив соотношение добытой и переработанной нефти и повысить глубину переработки до 94%
В документе также прогнозируется рост спроса на нефтепродукты в Азии — на уровне 2−3% ежегодно до 2030 года.
Ключевые приоритеты стратегии включают:
- Полное обеспечение внутреннего рынка качественными нефтепродуктами, с прогнозом роста потребления на 1,5−2% в год из-за урбанизации и промышленного развития.
- Усиление экспорта, ориентированного на рынки Китая, Индии и стран Центральной Азии, с целью увеличить долю экспорта в общем объеме производства до 30% к 2040 году.
- Развитие нефтегазохимии через создание новых цепочек, включая производство полимеров и удобрений, с привлечением инвестиций на сумму до 5 миллиардов долларов, по предварительным оценкам.
- Повышение вклада в ВВП за счет углубления переработки и создания новых рабочих мест.
- Совершенствование регуляторной базы и кадрового потенциала, включая партнерства с международными компаниями для обмена технологиями.
Разработка концепции велась при участии государственных органов, фонда «Самрук-Казына», национальной компании «КазМунайГаз», ассоциации «KAZENERGY» и отраслевых экспертов.
Стратегия поможет привлечь иностранные инвестиции от партнеров, учитывая запасы нефти Казахстана в 30 миллиардов баррелей, подчеркнули в Минэнерго.
Реализация документа начнется в 2025 году с пилотных проектов по цифровизации НПЗ.