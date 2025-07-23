Казахстан вдвое увеличит переработку нефти

Центральным элементом Концепции является план по увеличению перерабатывающих мощностей более чем вдвое — с 18 до 39 млн тонн в год. Это будет достигнуто за счет расширения действующих НПЗ и строительства нового нефтехимического комплекса. Такая трансформация позволит кардинально изменить структуру отрасли, улучшив соотношение добытой и переработанной нефти и повысить глубину переработки до 94%